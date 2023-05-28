Еще издавна люди не бездумно засаживали свой усадебный участок, они обращали внимание на то, как то или иное дерево может повлиять на благополучие и счастье в доме. Итак, какие деревья можно сажать возле дома, чтобы они принесли только лучшее в вашу жизнь — смотрите в народных приметах на Фактах ICTV.

Какие деревья можно сажать возле дома

Следует помнить, что каждое дерево имеет свою энергетику, что может влиять на жизнь хозяев. Конечно, некоторые народные приметы наших прадедов легко объясняются с помощью науки и здравого смысла, ведь ядовитые кустарники или деревья с мощной корневой системой, способной повредить фундамент — это не лучший вариант. Итак, Факты ICTV собрали для вас 7 лучших деревьев, которые можно сажать возле дома.

Вишня

Это дерево в украинской культуре считается символом изобилия и плодородия. А еще оно неприхотливо в уходе и дарит позитивное настроение во время цветения.

Наши прадеды считали, если во время цветения вишни развести под ней костер, это увеличит богатство рода. В Китае это дерево является символом удачи.

Рябина

Если вы до сих пор не знаете, какое дерево можно сажать возле дома, то рябина – прекрасный вариант. Ее, по народным приметам, высаживали, чтобы защитить дом и семью от черного колдовства и негативной энергии.

Есть такое мнение, что рябина помогает развить у детей экстрасенсорные умения. А еще это дерево способно помочь лучше справиться с эмоциями и чувствами. Кроме того, рябина может сохранить молодость женщины после 40 лет.

Калина

Еще одним символом украинской культуры является калина. Это дерево издавна сажали возле дома. И не зря, ведь калина не просто красивый и яркий кустик, она помогает быстрее выздоравливать и успокаивающе влияет на нервную систему.

Яблоня

Это дерево способно принести не только тень в солнечный день, но и обогатить ваш стол урожаем. Кроме того, ее рекомендуется посадить под окнами молодой девушки. Яблоня является символом молодости, нежности, красоты и способна принести удачу в любви, в супружеской жизни. А еще ее связывают с долголетием.

Ель

Несмотря на то, что во многих культурах ель считается “энергетическим вампиром”, украинцы верили, что это дерево накапливает энергию летом и отдает ее зимой, избавляя от сезонной депрессии. Посаженная у дома ель является миротворцем, который поможет обуздать в вашей семье ссоры и недоразумения.

Однако ель следует сажать на небольшом расстоянии от фундамента, поскольку у нее сильная корневая система.

Но есть нюанс, указывающий на то, что дерево лучше сажать на заднем дворе, а не перед домом.

Лиственница

Если в вашем доме царит неуверенность, тревога и сомнения, то посадите во дворе лиственницу. Если его посадить возле дома, лиственница поможет справиться с депрессией, меланхолией и другими психологическими проблемами.

Шиповник

Это дерево хорошо смотрится в любое время года. Наши прадеды верили, что ель охраняет благополучие той семьи, у дома которой посажена. Также она привлекает любовь и делает отношения в семье более крепкими.

Основные значения шиповника в магии – это любовь, страсть и крепкие, стабильные родственные связи.