С появлением животных в доме хозяева могут столкнуться с дополнительными загрязнениями. Особенно это касается шерсти, которая остается на ковре. Эта проблема решается за несколько минут, если в доме есть пылесос. А для тех, у кого уго нет, существуют альтернативы.

Как убрать шерсть с ковра без пылесоса, рассказывают Факты ICTV.

Как убрать шерсть с ковра без пылесоса

Влажный веник

Альтернативой пылесосу является веник. Его нужно намочить в чистой воде и подмести ковер. Время от времени смывайте шерсть с концов веника.

Этот способ поможет быстро поверхностно очистить место загрязнения. Поэтому после этого стоит сделать влажную уборку.

Влажная щетка

Для этого способа понадобится щетка для ручной чистки. Ее нужно смочить в воде и счистить шерсть с ковра.

Время от времени увлажняйте щетку и очищайте ее от шерсти. Этот способ эффективный, однако требует больше усилий.

Влажная тряпка или губка

Тряпку или губку необходимо смочить в воде. Протирайте ею весь ковер в направлении ворса. Не нужно тереть с большой силой, ведь так можно испортить поверхность.

Резиновые перчатки или перчатки для вычесывания животных

Чтобы убрать шерсть с ковра, можно использовать медицинские латексные перчатки или специальные, предназначеные для вычесывания животных. Наденьте на руку и пройдитесь по ворсу.

Шерсть будет скатываться и образовывать комки. Для лучшего результата перчатки можно намочить в воде.

Ролик для очистки одежды

Ролик, который предназначен для чистки одежды, прекрасно подойдет и для ковра. Все, что нужно — прокатать его по ворсу несколько раз. Вся шерсть налипнет на ленту, которую вы можете снять и выбросить в мусорку.

Вместо ролика можно использовать обычный скотч или клейкую ленту. Намотайте его на ладонь так, чтобы клейкая сторона была наружу, и прижимайте к ковру.