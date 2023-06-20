Москітна сітка – надійний рятувальник від комах. Зробити її не так складно, як здається. До того ж сітка, зроблена в домашніх умовах, обходиться набагато дешевше, ніж куплена.

Для цієї справи важливо брати міцні та якісні матеріали, щоб рівень захисту від комах був вищим. Також не можна забувати про кріплення та виміри, на це піде чимало часу. Як зробити москітну сітку для пластикових вікон – читайте в матеріалі.

Роблячи москітну сітку в будинку, не забувайте про важливі моменти:

З якого матеріалу зроблено вікно (дерево чи пластик). Вид житла, поверховість будівлі, якщо йдеться про квартиру. Режим відкривання вікон та його частота. Чи є у вас домашні тварини.

Виходячи з усіх цих умов, виберіть матеріал, конструкцію сітки (рамкову або безрамкому), спосіб кріплення.

Як зробити москітну сітку для пластикових вікон: покрокова інструкція

Щоб зробити сітку своїми руками, вам знадобляться такі інструменти:

Кабель-канал із перетином у вигляді прямокутника. Його довжина має відповідати зовнішньому периметру рами. Металеві куточки (4 шт.). Заклепки (16 шт.). Дриль та пилка по металу.

Інструкція: