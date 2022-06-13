13 Червня 2022, 16:29 Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle

У Києві триватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Де купити свіжі овочі та фрукти з 14 по 19 червня у Києві – список актуальних адрес ярмарок за районами зібрали в матеріалі. Ярмарки в Києві 14 червня (вівторок): Зараз дивляться у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4. Ярмарки в Києві 15 червня (середа): у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8. Ярмарки в Києві 16 червня (четвер): у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна. Ярмарки в Києві 17 червня (п’ятниця): у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської)

у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94. Ярмарки в Києві 18 червня (субота): у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом Лівобережний);

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9, вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17. Ярмарки в Києві 19 червня (неділя): у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38. Читайте також: Коли садити картоплю та огірки: посівний календар на червень 2022

Джерело КМДА

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.