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Де купити свіжі фрукти та овочі в Києві – адреси ярмарків

13 Червня 2022, 16:29
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Де купити свіжі фрукти та овочі в Києві – адреси ярмарків
Джерело: Pixabay

У Києві триватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Де купити свіжі овочі та фрукти з 14 по 19 червня у Києві – список актуальних адрес ярмарок за районами зібрали в матеріалі.

Ярмарки в Києві 14 червня (вівторок):

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  • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
  • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

Ярмарки в Києві 15 червня (середа):

  • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
  • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

Ярмарки в Києві 16 червня (четвер):

  • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
  • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
  • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

Ярмарки в Києві 17 червня (п’ятниця):

  • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53
  • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
  • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської)
  • у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

Ярмарки в Києві 18 червня (субота):

  • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі – вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
  • у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом Лівобережний);
  • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9, вул. Петра Калнишевського, 1-5;
  • у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
  • у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Ярмарки в Києві 19 червня (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
  • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
  • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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Джерело
КМДА
Теги
Київ Овочі Ринок Фрукти
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