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Где купить свежие фрукты и овощи в Киеве — адреса ярмарок

13 июня 2022, 16:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Где купить свежие фрукты и овощи в Киеве — адреса ярмарок
Источник: Pixabay

В Киеве будут проходить продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

Где купить свежие овощи и фрукты с 14 по 19 июня в Киеве – список актуальных адресов ярмарки по районам собрали в материале.

Ярмарки в Киеве 14 июня (вторник):

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  • в Голосеевском районе – просп. Науки, 88;
  • в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

Ярмарки в Киеве 15 июня (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
  • в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5–11;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

Ярмарки в Киеве 16 июня (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10;
  • в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

Ярмарки в Киеве 17 июня (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53
  • в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
  • в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах Ереванской и Уманской улиц);
  • в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Ярмарки в Киеве 18 июня (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
  • в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (наряду с почтамтом Левобережный);
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Оболонском районе – ул. Иорданская, 1-9, ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака);
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Ярмарки в Киеве 19 июня (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
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Источник
КГГА
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Київ Овочі Ринок Фрукти
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