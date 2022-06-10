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Смак дитинства: як приготувати сирну запіканку в мультиварці

10 Червня 2022, 18:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Смак дитинства: як приготувати сирну запіканку в мультиварці

Сирна запіканка – ніжна і смачна страва, процес приготування якого не завдасть вам клопоту. Такий смаколик, що нагадує смак дитинства, сподобається багатьом.

Готувати сирну страву – не складно, а інгредієнти для неї можна знайти практично у кожному магазині.

Рецепт сирної запіканки – у матеріалі.

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Інгредієнти:

  • сир – 300 грамів;
  • ванільний цукор – за смаком;
  • манна крупа – 2,5 столових ложки;
  • молоко – 40 мл;
  • родзинки – за смаком;
  • розпушувач – 1/2 чайної ложки;
  • цукор 2 столові ложки;
  • яйце – 2 штуки.

Спосіб приготування:

  1. Розімніть сир виделкою в глибокому посуді, щоб не було грудочок.
  2. В окремій мисці змішайте яйця, манку, молоко, цукор, ванілін та розпушувач для тіста. Ретельно перемішайте суміш і додайте сир.
  3. Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом, щоб сирна запіканка не прилипла до країв. У підготовлену мультиварку викладіть готову сирну масу. Розрівняйте сир ложкою та закрийте кришку.
  4. Увімкніть режим Випікання на 40 хвилин.

Варто зазначити, що готуючи масу, до неї можна додати цукати, родзинки чи те, що ви хочете. Після приготування запіканку присипте цукровою пудрою, варенням, медом чи шоколадом.

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