Цикламен досить часто прикрашає підвіконня будинків, адже це справді ніжна й гарна рослина. Крім того, ця квітка органічно вписується у будь-який інтер’єр і дарує настрій навіть взимку. Адже саме на холодну пору року припадає цвітіння рослини, коли більшість інших вазонів відпочивають. Як доглядати за цикламеном та пересаджувати його – читайте далі у матеріалі.

Правила догляду та пересадки цикламенів, а також все, що треба знати про кімнатну квітку цикламен – пояснює наша постійна експертка з рослин Ліліана Лавринець.

Як доглядати за цикламеном в домашніх умовах?

Перш за все потрібно подбати про розміщення вазону. Його потрібно поставити туди, де багато світла, але прохолодно.

– Цикламен – це такий вазон, який не любить теплі місця, тож для нього оптимальним будуть холодні південні кімнати, неопалювані фоє. Він дуже любить світло, – пояснює експерт.

Стосовно добрив, то для цикламена прекрасно підходять мінеральні добрива. У жодному разі не можна використовувати хлоровмісні види, застерігає Лавринець, адже цикламен дуже чутливий до надлишку цього елемента.

Взагалі-то цикламен не є вибагливою рослиною, тож для неї достатньо буде мінімального догляду. Рослину потрібно поливати влітку раз на 3-4 дні, а замість оприскувань ставити поруч із цикламеном посудину з водою. А як підживлення експерт радить використовувати мінеральні палички.

Але цикламен може уражатися специфічним видом шкідника – цикламеновим кліщем. Через що у рослини листя починають деформуватися та дрібнішати. Аби врятувати рослину, придбайте у спеціалізованій крамниці препарати Фітоверм, Актофіт, Агравертін, Акарін. Експерт зауважує, що вони дійсно допомагають.

– Та обов’язково проконсультуйтеся із тією людиною яка продає ці препарати, щоб знати, які конкретно підходять саме вашому цикламенові, – додає Лавринець.

Що робити з цикламеном після цвітіння?

У догляді за цикламеном після цвітіння потрібно скоротити частоту поливу. А під час періоду спокою, коли опаде все листя з рослини, горщик потрібно обернути протилежним боком до вікна. Так він має відпочивати до кінця літа-початку осені.

– Цей період спокою завжди припадає на весну і триває десь до травня, але може затягнутися до липня. Жовте листя та зів’ялі квітконоси треба обов’язково видалити, – каже Лавринець.

Коли можна садити цикламен?

Цикламен розмножується насінням і поділом бульби. І для посадки цикламену потрібно спочатку подбати про ґрунт. Цикламен можна вирощувати у верховому торфі та в різних ґрунтових сумішах із рН 5,5-6,5. Оптимальною є спеціалізована ґрунтова суміш “Для цикламена”. Її ви можете придбати у будь-якому спеціалізованому магазині для рослин.

Варто зазначити, що садити й пересаджувати цикламен варто наприкінці періоду спокою, перед початком активної вегетації.

– Найкращий час для пересадки – це час після стану спокою рослини, приблизно тоді, коли починають рости нові листочки – це влітку, – додає експерт.

Тож не можна пересаджувати цикламен, який цвіте, навіть якщо ви щойно його придбали. Треба дочекатися, коли він відцвіте, радить експерт. Це правило актуальне для будь-якої рослини в період цвітіння, адже пересадка під час цвітіння – це у 90% загибель рослини.

Варто також пам’ятати, що цикламен не любить надто великі горщики.

– Але пам’ятайте, що цикламену не потрібен просторий горщик, він добре цвіте лише в тісному, коли від цибулини до стінки горщика шар землі становить 2-3 см, – додає Лавринець.

Як часто поливати цикламен у домашніх умовах?

Вимоги до вологи у цикламена помірні, рослині потрібне регулярний, але не надмірний полив. Адже рослину легко можна залити водою, від чого у цикламена буде загнивати не лише коріння, а й черешки.

У період спокою бульби цикламен поливають так, щоб ґрунт повністю не висихала, а у період цвітіння та влітку – раз на 3-4 дні. У спекотну погоду треба також додатково оприскувати кілька разів на день або ставити біля рослини піддон із водою. Це вбереже цикламен від сухого та пожовклого листя.

Поливати рослину потрібно тільки м’якою водою, тобто відстояною протягом 1-3 днів. Так, з води випарюються хлор, солі магнію та кальцію, що осіли.