Цикламен довольно часто украшает подоконники домов, ведь это довольно нежное и красивое растение. Кроме того, этот цветок органично вписывается в любой интерьер и дарит настроение даже зимой. Ведь именно на холодное время года припадает цветение растения, когда большинство других растений отдыхают. Как ухаживать за цикламеном и пересаживать его — читайте дальше в материале.

Правильна ухода и пересадки цикламена, а также все, что нужно знать о комнатном цветке Цикламен – объясняет наш постоянный эксперт по растениям Лилиана Лавринец.

Как ухаживать за цикламеном в домашних условиях?

Прежде всего нужно позаботиться о размещении вазона. Его нужно поставить туда, где много света, но прохладно.

— Цикламен – это такой вазон, который не любит теплые места, поэтому для него оптимальными будут холодные южные комнаты, неотапливаемые фойе. Он очень любит свет, – объясняет эксперт.

Что касается удобрений, то для цикламена прекрасно подходит минеральные удобрения. Ни в коем случае нельзя использовать хлорсодержащие их виды, предостерегает Лавринец, ведь цикламен очень чувствителен к избытку этого элемента.

В общем-то цикламен не является прихотливым растением, а значит, для него потребуется минимальный уход. Растение нужно поливать летом раз в 3-4 дня, а вместо опрыскиваний ставить рядом с цикламеном сосуд с водой. В качестве подкормки эксперт советует использовать минеральные палочки.

Однако цикламен может поражаться специфическим видом вредителя – цикламеновым клещом. Из-за чего у растения начинают деформироваться и мельчать листья. Чтобы спасти растение, приобретите в специализированных магазинах препараты Фитоверм, Актофит, Агравертин, Акарин. Эксперт отмечает, что они действительно помогают.

— Но обязательно проконсультируйтесь с тем человеком, который продает эти препараты, чтобы знать, какие конкретно подходят именно вашему цикламену, — добавляет Лавринец.

Что делать с цикламеном после цветения?

При уходе за цикламеном после цветения нужно сократить частоту полива. А во время периода покоя, когда опадут все листья с растения, горшок нужно повернуть противоположной от той, которой он стоял до этого, стороной к окну. В таком положении он должен отдыхать до конца лета-начала осени.

– Этот период покоя всегда приходится на весну и длиться где-то до мая, но может затянуться до июля. Желтые листья и увядшие цветоносы нужно обязательно удалить, — говорит Лавринец.

Когда можно сажать цикламен?

Помните, что цикламен размножается семенами и делением клубня. И перед посадкой растения позаботьтесь о почве. Цикламен можно выращивать в верховом торфе и разных грунтовых смесях с рН 5,5-6,5. Оптимальна специализированная грунтовая смесь “Для цикламена”. Ее можно приобрести в любом специализированном магазине для растений.

Следует отметить, что пересаживать цикламен следует в конце периода покоя, перед началом активной вегетации.

– Лучшее время для пересадки – это время после состояния покоя растения, примерно тогда, когда начинают расти новые листочки – это летом, – добавляет эксперт.

Но нельзя пересаживать цветущий цикламен, даже если он только после покупки. Надо дождаться, когда он отцветет, советует эксперт. Это правило актуально для любого растения в период цветения, ведь пересадка во время цветения – это у 90% растений гибель.

Следует также помнить, что цикламен не любит слишком большие горшки.

– Но помните, что цикламену не нужен просторный горшок, он хорошо цветет лишь в тесном, когда от луковицы до стенки горшка слой земли составляет 2-3 см, – добавляет Лавринец.

Как часто поливать цикламен в домашних условиях?

Требования к влаге у цикламена умеренные, растению требуется регулярный, но не чрезмерный полив. Ведь растение легко можно залить водой, от чего у цикламена загнивают не только корни, но и черенки.

В период покоя клубни Ццикламена поливают так, чтобы земля полностью не высыхала, а в период цветения и летом — раз в 3-4 дня. В жаркую погоду растение нужно дополнительно опрыскивать несколько раз в день или ставить у растения поддон с водой. Это убережет цикламен от сухих и пожелтевших листьев.

Поливать растение нужно только мягкой водой, которая отстоялась в течение 1-3 дней. Так, из воды испаряются хлор, осевшие соли магния и кальция.