Виростити дерево лимона, мандарина чи апельсина вдома здається лише фантазією, а дарма. Адже це цілком реально зробити, якщо озброїтися правилами, знати нюанси та декілька секретиків. Як виростити мандарин із кісточки – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Ми спитали викладача біології та блогерку Ліліану Лавринець, як у домашніх умовах виростити з кісточки мандаринове дерево, про правила висадження екзота і особливості цієї рослини.

Особистий досвід вирощування мандарина з кісточки

Експерт поділилася власним досвідом вирощування мандарина з кісточки. За 2,5-3 місяці їй вдома, за допомогою описаних нижче порад, вдалося виростити невеличке деревце.

Лавринець радить ставити цитрус саме у спальні, там він добре росте. А до того ж, мандарин виділяє олії, які добре впливають на покращення сну та імунітет.

З яких мандаринів кісточки підходять для вирощування дерева

Експерт зазначає, що це питання не принципове, адже сам мандарин може бути будь-якого сорту. Головне, щоб він подобався саме вам, а смак лоскотав ваші рецептори і дарував насолоду.

При цьому, найбільш вдалий час для висадження насіння – осінньо-зимовий період. Саме у цей час відбувається природне дозрівання плодів у природі.

Як посадити кісточку мандарина

Щоб виростити мандарин з кісточки, потрібно пройти три основні кроки – підготовка плода, забезпечення дозрівання кісточки та власне висадка. Але варто зазначити: аби збільшити шанси дозрівання, саджати потрібно одразу 4-5 кісточок мандарина. Тож зі з’їдених мандаринів оберіть найбільш товсте, округле насіння та беріться до роботи.

Крок 1. Підготовка плода та ємності

Вийміть кісточку та промийте її у воді. Але важливо: вона має бути лише кімнатної температури, в жодному разі не холодна або гаряча.

Потім потрібно з кісточки зняти верхню шкірочку. Лавринець зазначає, що зазвичай вона або білого, або жовтого кольору. І ось ви вже маєте готову кісточку для посадки.

Далі потрібно підготувати ємність для висадження мандарина з кісточки. Це може бути маленька баночка, але обов’язково скляна, наголошує експерт. Крім того, ємність слід обирати прозору, без будь-яких наліпок. Кришку можна взяти будь-яку, але не пластмасову.

Крок 2. Дозрівання кісточки мандарина

Потрібно взяти звичайну вату і замочити у воді без домішок, далі трохи віддавити. Після цього вологу вату потрібно розмістити у скляній банці, а зверху покласти насіння мандарина та накрити вологою ватою. Далі закриваємо кришку і ставимо на сонце.

– Не забувайте провітрювати кісточки. Тобто відкривати раз на день баночку. За потребою оприскуйте. Приблизно через тиждень побачите, як прорізається корінь рослини, – каже експерт.

Крок 3. Посадка мандарина

Далі переходимо до посадки нашого мандарина. У невеличку ємність викладаємо дренаж, зверху універсальний ґрунт. Після цього робимо ямку в ґрунті, туди додаємо воду і кладемо кісточку.

1 ямка = 1 кісточка

Далі засипаємо кісточку мандарина ґрунтом, і зверху також трошки поливаємо водою.

– Чому так багато води при посадці? Бо наша кісточка проросла у вологому середовищі, і зараз їй, щоб адаптуватись, потрібна також вологість. Це тільки ми при посадці так оприскуємо багато. Потім поливаємо як зазвичай – раз на тиждень, – пояснює Лавринець.

І ця інструкція посадки мандарина з кісточки підходить не лише для цитрусових, але і для яблука, груші та винограду.

Наскільки великим можна виростити мандарин у домашніх умовах

Лавринець каже, що не варто очікувати на справжнє мандаринове дерево, адже рослина, вирощена у кімнатних умовах, не буде великих розмірів. Тому і називається кімнатною.

– За моїм особистим досвідом, мандарин, та і взагалі будь-який цитрус, виростає до 1,5 м. І ні цвітіння, ні плодів він не має перших 6-8 років. Але цей термін можна значно скоротити за рахунок щеплення. Якщо пощепити мандарин, він зацвіте вже на 2-3 рік життя, – пояснює експерт.

Вона зауважує, що щеплення – це присаджування бруньки або гілочки до іншої рослини, де вона приживається, і потім вони гарно функціонують.

– Тобто до дорослої особини мандарина прищеплюють особину мандарина, але вже ту, що мала плоди. Тоді та брунька приживається, і дерево за рік або два також родить, – додає фахівець.

Головне, наголошує фахівець, правильний догляд за мандариновим деревом та уникання основних помилок після посадки. Серед найпоширеніших з них – перелив та часте оприскування.

Варто зазначити, що цитрусові люблять добриво. Але часто власники рослин, бажаючи якомога скоріше отримати результат у вигляді цвітіння та плодів мандарина, докладають надто багато зусиль – і тому цитрус гине від обпаленого коріння.

Фото: Ліліана Лавринець