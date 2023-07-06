Барабан пральної машини – ідеальне середовище для розвитку плісняви. Найчастіше вона зʼявляється на гумовій прокладці чи у самому барабані.

Як та чим почистити пральну машину від плісняви – читайте в нашому матеріалі.

Як позбутися плісняви на зовнішніх частинах машини

Пліснява може зʼявитися на:

гумовому ущільнювачі барабана (манжеті);

стінках місткості для мийних засобів;

на заливному та зливному шлангах чи фільтрах.

Прибрати плісняву на гумовій манжеті пральної машини можна за допомогою спеціальної суміші. Вам знадобиться лимонна кислота, вода та мʼякий пральний порошок.

Усі інгредієнти потрібно ретельно перемішати до утворення густої пасти та нанести на уражену пліснявою поверхню. Засіб потрібно залишити на 24 год, а потім ретельно витерти вологою ганчіркою.

Після цього варто запустити прання на найвищому температурному режимі, без мийних засобів.

Щоб прибрати плісняву на відсіку для порошку, потрібно взяти зубну щітку та суміш води та харчової соди. Спершу змішайте соду з водою до утворення білої пасти, потім витягніть місткість для порошку та сполосніть під проточною водою.

На стінки місткості нанесіть содову пасту та ретельно потріть зубною щіткою. Промийте контейнер під проточною водою та залиште до повного висихання.

Чистий та сухий відсік встановіть на місце.

Цвіль на гумовому ущільнювачу та в контейнері прибрати не дуже важко, головне, вчасно її помітити та очистити.

Набагато складніше впоратись з пліснявою на внутрішніх елементах пральної машини.

Як почистити внутрішні деталі пральної машини від плісняви

Якщо ви вже очистили гумові ущільнювачі, місткість для порошку та дверцята, але машинка все одно смердить цвіллю, ймовірніше, грибок завівся на внутрішніх деталях.

У такому випадку можна спробувати домашні засоби боротьби з пліснявою:

Лимонна кислота, оцет та сода

Вам знадобиться:

оцет 9% – 200 мл;

харчова сода – 1 ст. л;

лимонна кислота – 1 ст. л;

вода – 100 мл.

Зʼєднайте харчову соду та лимонну кислоту, розчинивши їх у воді. Потім вилийте цю суміш у відсік для кондиціонера, а склянку оцту – в барабан машинки.

Увімкніть машинку на найдовший режим при максимальній температурі. Через 20 хв поставте пристрій на паузу. Через 2 год закінчіть цикл прання.

В кінці протріть всі гумові частини машинки слабким розчином оцту та теплою водою. Після цього знову запустіть машинку на короткий режим прання.

Перекис водню та харчова сода

У відділення для порошку засипте 200 г соди та додайте 10 таблеток перекису. Встановіть тривалий режим прання при максимальній температурі.

Машинка-автомат повинна інтенсивно працювати протягом 30-40 хв. Потім переведіть її в режим полоскання.

Після прання варто насухо витерти барабан серветкою, вийняти фільтр та прополоскати його під проточною водою.

Оцет

Для цього способу вам знадобиться 200 мл оцту 9%. Рідину потрібно влити у відсік для порошку та встановити найдовший режим прання на максимальній температурі.

Коли машинка пропрацює 20-30 хв, зупиніть процес та залиште прилад на 3 год. Після закінчення часу завершіть процес прання. Одягу в барабані бути не повинно!

До речі, оцтом також можна промити гумові накладки та барабан. Для цього необхідно змочити серветку в рідині та ретельно протерти усі брудні місця.

Зверніть увагу, що не всі пральні машинки витримають таке очищення. Деякі моделі не можна чистити такими народними способами.

Ці засоби дійсно приберуть плісняву та неприємний запах, але кислоти руйнують захисний шар деталей машинки. А це може призвести до серйозної поломки.

Щоб якісно почистити техніку, не зіпсувавши її, радимо звертатися до професійних майстрів.