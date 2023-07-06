Барабан стиральной машины — идеальная среда для развития плесени. Чаще всего она появляется на резиновой прокладке или в самом барабане.

Как и чем почистить стиральную машину от плесени — читайте в нашем материале.

Как избавиться от плесени на внешних частях машины

Плесень может появиться на:

резиновом уплотнителе барабана (манжете);

стенках емкости для моющих средств;

на заливном и сливном шлангах или фильтрах.

Убрать плесень на резиновой манжете стиральной машины можно с помощью специальной смеси. Вам понадобится лимонная кислота, вода и мягкий стиральный порошок.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать до образования густой пасты и нанести на пораженную плесенью поверхность. Средство нужно оставить на 24 ч, а затем тщательно вытереть влажной тряпкой.

После этого стоит запустить стирку на самом высоком температурном режиме, без моющих средств.

Чтобы убрать плесень на отсеке для порошка, нужно взять зубную щетку и смесь воды и пищевой соды. Сначала смешайте соду с водой до образования белой пасты, затем извлеките емкость для порошка и сполосните под проточной водой.

На стенки емкости нанесите содовую пасту и тщательно потрите зубной щеткой. Промойте контейнер под проточной водой и оставьте до полного высыхания.

Чистый и сухой отсек установите на место.

Плесень на резиновом уплотнителе и в контейнере убрать не очень трудно, главное, вовремя ее заметить и очистить.

Гораздо сложнее справиться с плесенью на внутренних элементах стиральной машины.

Как почистить внутренние детали стиральной машины от плесени

Если вы уже очистили резиновые уплотнители, емкость для порошка и дверцы, но машинка все равно воняет плесенью, вероятнее, грибок завелся на внутренних деталях.

В таком случае можно попробовать домашние средства от плесени:

Лимонная кислота, уксус и сода

Вам понадобится:

уксус 9% — 200 мл;

пищевая сода – 1 ст. л;

лимонная кислота — 1 ст. л;

вода — 100 мл.

Смешайте пищевую соду и лимонную кислоту, растворив их в воде. Затем вылейте эту смесь в отсек для кондиционера, а стакан уксуса – в барабан машинки.

Включите машинку на самый длинный режим при максимальной температуре. Через 20 мин поставьте устройство на паузу. Через 2 часа завершите цикл стирки.

В конце протрите все резиновые части машинки слабым раствором уксуса и теплой водой. После этого снова запустите машинку на короткий режим стирки.

Перекись водорода и пищевая сода

В отделение для порошка засыпьте 200 г соды и добавьте 10 таблеток перекиси. Установите длительный режим стирки при максимальной температуре.

Машинка-автомат должна интенсивно работать в течение 30-40 мин. Затем переведите ее в режим полоскания.

После стирки стоит насухо вытереть барабан салфеткой, вынуть фильтр и прополоскать его под проточной водой.

Уксус

Для этого метода вам понадобится 200 мл уксуса 9%. Жидкость нужно влить в отсек для порошка и установить самый длинный режим стирки на максимальной температуре.

Когда машинка проработает 20-30 мин, остановите процесс и оставьте технику на 3 часа. По истечении времени завершите процесс. Одежды в барабане быть не должно!

Кстати, уксусом также можно промыть резиновые накладки и барабан. Для этого необходимо смочить салфетку в жидкости и тщательно протереть все грязные места.

Обратите внимание, что не все стиральные машинки выдержат такую очистку. Некоторые модели нельзя чистить такими народными способами.

Эти средства действительно уберут плесень и неприятный запах, но кислоты разрушают защитный слой деталей машинки. А это может привести к серьезной поломке.

Чтобы качественно почистить технику, не испортив ее, советуем обращаться к профессиональным мастерам.