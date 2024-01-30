Коли ви зібралися спекти щось смачне, а під рукою немає пергаменту для випічки, на допомогу прийдуть перевірені засоби, якими обходилися господині, коли пергамент у магазинах не продавався.

Про те, що використовували замість паперу для випічки наші бабусі і як вирішують це питання сучасні просунуті господині – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чим замінити пергаментний папір – способи, перевірені часом

Пергамент господині використовують, щоб тісто не пристало до форми або дека, а низ виробу не підгорів. Правильний пергамент просочується спеціальним складом, який не вступає в реакцію з продуктами та робить папір жаростійким.

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Але якщо ваш папір для випічки поганої якості, то немає жодної гарантії, що вам не доведеться його віддирати від коржа, що підгорів, разом зі шматками тіста.

Отже, якщо у вас немає пергаменту або він поганої якості, його можна замінити:

звичайним харчовим папером або канцелярською калькою;

офісним папером або листом зі звичайного зошита;

харчовою фольгою.

Для того щоб використовувати будь-який інший папір замість пергаменту для випічки, його потрібно з обох боків змастити вершковим маслом або олією.

Фольгу теж можна змастити, але вже тільки з того боку, що стикається з продуктами. Пам’ятайте, що сторони фольги відрізняються за теплопровідністю: блискуча діє як екран, запобігає перегріву продукту і його підгорянню, а матова, навпаки, акумулює тепло. Тому якщо вам потрібно захистити низ від підгоряння, застилайте фольгу блискучою стороною вниз (екраном до джерела тепла).

Чим замінити пергамент, коли немає ні фольги, ні паперу

Мабуть, найдавніший спосіб, який не втратив своєї актуальності – це жир.

Для запікання м’яса, риби, хліба та іншого дріжджового тіста змастіть форму або деко жиром:

рослинна олія – найпростіший і найдоступніший варіант, надлишки після змащування потрібно злити з форми;

антипригарна суміш – рослинна олія зі смальцем в пропорції 1:1 — це ідеальний варіант для змащування форми і гарантія, що тісто не прилипне (можна заготовити про запас і зберігати в холодильнику).

Для випікання кексів та бісквітів найкраще використовувати французьку сорочку. Для цього форму потрібно густо змастити вершковим маслом й обсипати борошном, манкою або меленими сухарями.

Чим замінити пергамент – сучасні альтернативи

Сучасні технології дозволяють вирішити проблему пергаменту і тіста, що прилипло, раз і назавжди. Для цього використовуються: