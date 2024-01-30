Когда вы собрались испечь что-то вкусное, а под рукой нет пергамента для выпечки, на помощь придут проверенные средства, которыми обходились хозяйки в то время, когда пергамент в магазинах не продавался.

О том, что использовали вместо бумаги для выпечки наши бабушки и как решают этот вопрос современные продвинутые хозяйки – читайте в материале Фактов ICTV.

Чем заменить пергаментную бумагу – способы, проверенные временем

Пергамент хозяйки используют, чтобы тесто не пристало к форме или противню, а низ изделия не подгорел. Правильный пергамент пропитывается специальным составом, который не вступает в реакцию с продуктами и делает бумагу жаростойкой.

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Но если ваша бумага для выпечки плохого качества, то нет никакой гарантии, что вам не придется ее отдирать от подгоревшего коржа вместе с кусками теста.

Итак, если у вас нет пергамента или он плохого качества, его можно заменить:

обычной пищевой бумагой или канцелярской калькой;

офисной бумагой или тетрадным листом;

пищевой фольгой.

Для того чтобы использовать любую другую бумагу вместо пергамента для выпечки, ее нужно с обеих сторон смазать сливочным или растительным маслом.

Фольгу тоже можно смазать, но уже только с той стороны, которая соприкасается с продуктами. Помните, что стороны фольги отличаются по теплопроводности: блестящая сторона действует как экран и предотвращает перегрев продукта и его подгорание, а матовая, наоборот, аккумулирует тепло. Поэтому если вам нужно защитить низ от подгорания, застилайте фольгу на противень блестящей стороной вниз (экраном к источнику тепла).

Чем заменить пергамент, когда нет ни фольги, ни бумаги

Пожалуй, самый древний способ, который не утратил своей актуальности – это жир.

Для запекания мяса, рыбы, выпечки хлеба и другого дрожжевого теста смажьте форму или противень жиром:

растительное масло – самый простой и доступный вариант, излишки после смазывания нужно слить с формы;

антипригарная смесь – растительное масло со смальцем в пропорции 1:1 — это идеальный вариант для смазывания формы и гарантия, что тесто не прилипнет (можно заготовить впрок и хранить в холодильнике).

Для выпечки кексов и бисквитов лучше всего использовать французскую рубашку. Для этого форму нужно густо смазать сливочным маслом и обсыпать мукой, манкой или молотыми сухарями.

Чем заменить пергамент – современные альтернативы

Современные технологии позволяют решить проблему пергамента и прилипшего теста раз и навсегда. Для этого используются: