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Чем заменить пергаментную бумагу: опыт поколений и современные технологии

30 января 2024, 19:23
Ирина Игнатова редакторка ленты
Випічка пергамент
Источник: Pexels

Когда вы собрались испечь что-то вкусное, а под рукой нет пергамента для выпечки, на помощь придут проверенные средства, которыми обходились хозяйки в то время, когда пергамент в магазинах не продавался.

О том, что использовали вместо бумаги для выпечки наши бабушки и как решают этот вопрос современные продвинутые хозяйки – читайте в материале Фактов ICTV.

Чем заменить пергаментную бумагу – способы, проверенные временем

Пергамент хозяйки используют, чтобы тесто не пристало к форме или противню, а низ изделия не подгорел. Правильный пергамент пропитывается специальным составом, который не вступает в реакцию с продуктами и делает бумагу жаростойкой.

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Но если ваша бумага для выпечки плохого качества, то нет никакой гарантии, что вам не придется ее отдирать от подгоревшего коржа вместе с кусками теста.

Итак, если у вас нет пергамента или он плохого качества, его можно заменить:

  • обычной пищевой бумагой или канцелярской калькой;
  • офисной бумагой или тетрадным листом;
  • пищевой фольгой.

Для того чтобы использовать любую другую бумагу вместо пергамента для выпечки, ее нужно с обеих сторон смазать сливочным или растительным маслом.

Фольгу тоже можно смазать, но уже только с той стороны, которая соприкасается с продуктами. Помните, что стороны фольги отличаются по теплопроводности: блестящая сторона действует как экран и предотвращает перегрев продукта и его подгорание, а матовая, наоборот, аккумулирует тепло. Поэтому если вам нужно защитить низ от подгорания, застилайте фольгу на противень блестящей стороной вниз (экраном к источнику тепла).

Чем заменить пергамент, когда нет ни фольги, ни бумаги

Пожалуй, самый древний способ, который не утратил своей актуальности – это жир.

Для запекания мяса, рыбы, выпечки хлеба и другого дрожжевого теста смажьте форму или противень жиром:

  • растительное масло – самый простой и доступный вариант, излишки после смазывания нужно слить с формы;
  • антипригарная смесь – растительное масло со смальцем в пропорции 1:1 — это идеальный вариант для смазывания формы и гарантия, что тесто не прилипнет (можно заготовить впрок и хранить в холодильнике).

Для выпечки кексов и бисквитов лучше всего использовать французскую рубашку. Для этого форму нужно густо смазать сливочным маслом и обсыпать мукой, манкой или молотыми сухарями.

Чем заменить пергамент – современные альтернативы

Современные технологии позволяют решить проблему пергамента и прилипшего теста раз и навсегда. Для этого используются:

  1. Силиконовые формы удобны для выпечки бисквитов, кексов и печенья из жидкого теста. Недостаток – имеют ограниченное использование, для выпечки разных изделий придется покупать все новые и новые формы. 
  2. Силиконовые коврики (не путать с ковриками для раскатки и разделки теста!) – универсальный вариант, подходит для выпекания любого вида теста. Из недостатков можно отметить, что ребристую поверхность коврика довольно трудно отмыть от жира, а края со временем пересыхают и начинают крошиться.
  3. Тефлоновый армированный коврик – идеальный вариант, равномерно распределяет тепло, легко моется и долговечен. Недостаток один – довольно высокая цена, хотя если вы печете часто, то она быстро окупится экономией на фольге и пергаменте.
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