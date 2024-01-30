Когда вы собрались испечь что-то вкусное, а под рукой нет пергамента для выпечки, на помощь придут проверенные средства, которыми обходились хозяйки в то время, когда пергамент в магазинах не продавался.
О том, что использовали вместо бумаги для выпечки наши бабушки и как решают этот вопрос современные продвинутые хозяйки – читайте в материале Фактов ICTV.
Чем заменить пергаментную бумагу – способы, проверенные временем
Пергамент хозяйки используют, чтобы тесто не пристало к форме или противню, а низ изделия не подгорел. Правильный пергамент пропитывается специальным составом, который не вступает в реакцию с продуктами и делает бумагу жаростойкой.
Но если ваша бумага для выпечки плохого качества, то нет никакой гарантии, что вам не придется ее отдирать от подгоревшего коржа вместе с кусками теста.
Итак, если у вас нет пергамента или он плохого качества, его можно заменить:
- обычной пищевой бумагой или канцелярской калькой;
- офисной бумагой или тетрадным листом;
- пищевой фольгой.
Для того чтобы использовать любую другую бумагу вместо пергамента для выпечки, ее нужно с обеих сторон смазать сливочным или растительным маслом.
Фольгу тоже можно смазать, но уже только с той стороны, которая соприкасается с продуктами. Помните, что стороны фольги отличаются по теплопроводности: блестящая сторона действует как экран и предотвращает перегрев продукта и его подгорание, а матовая, наоборот, аккумулирует тепло. Поэтому если вам нужно защитить низ от подгорания, застилайте фольгу на противень блестящей стороной вниз (экраном к источнику тепла).
Чем заменить пергамент, когда нет ни фольги, ни бумаги
Пожалуй, самый древний способ, который не утратил своей актуальности – это жир.
Для запекания мяса, рыбы, выпечки хлеба и другого дрожжевого теста смажьте форму или противень жиром:
- растительное масло – самый простой и доступный вариант, излишки после смазывания нужно слить с формы;
- антипригарная смесь – растительное масло со смальцем в пропорции 1:1 — это идеальный вариант для смазывания формы и гарантия, что тесто не прилипнет (можно заготовить впрок и хранить в холодильнике).
Для выпечки кексов и бисквитов лучше всего использовать французскую рубашку. Для этого форму нужно густо смазать сливочным маслом и обсыпать мукой, манкой или молотыми сухарями.
Чем заменить пергамент – современные альтернативы
Современные технологии позволяют решить проблему пергамента и прилипшего теста раз и навсегда. Для этого используются:
- Силиконовые формы удобны для выпечки бисквитов, кексов и печенья из жидкого теста. Недостаток – имеют ограниченное использование, для выпечки разных изделий придется покупать все новые и новые формы.
- Силиконовые коврики (не путать с ковриками для раскатки и разделки теста!) – универсальный вариант, подходит для выпекания любого вида теста. Из недостатков можно отметить, что ребристую поверхность коврика довольно трудно отмыть от жира, а края со временем пересыхают и начинают крошиться.
- Тефлоновый армированный коврик – идеальный вариант, равномерно распределяет тепло, легко моется и долговечен. Недостаток один – довольно высокая цена, хотя если вы печете часто, то она быстро окупится экономией на фольге и пергаменте.