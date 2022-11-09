Суші – шалено популярна страва серед українців завдяки гармонічному поєднанню смаків і поживній цінності.

Традиційний рецепт суші включає рис, приправлений оцтом, різноманітні начинки, серед яких переважають морські продукти, але можуть також входити м’ясо, овочі, гриби чи яйця. Часто суші огортаються водоростями (норі).

Втім, для приготування домашніх суші знадобляться не лише продукти, а й спеціальне обладнання – бамбуковий килимок та харчова плівка.

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Якщо харчова плівка є в кожної господині, то спеціальний килимок для суші мають не всі. Чим можна замінити бамбуковий килимок для суші – дізнавалися Факти ICTV.

Килимок для суші: чим замінити

Бамбуковий килимок, що має назву макісу, — найважливіший інструмент для приготування суші.

Якщо його немає вдома, макісу можна легко замінити підручними матеріалами, що є на кожній кухні:

харчовою плівкою;

пергаментом;

фольгою;

бамбуковою серветкою;

звичайним кухонним рушником.

Харчова плівка та кухонний рушник

Покладіть на стіл рушник, складений у кілька разів. Обгорніть його харчовою плівкою з усіх боків. Рушник має бути повністю обгорнутий, інакше будете їсти суші із залишками тканини. Лист норі змочіть у воді, щоб він став еластичним та мʼяким. Покладіть його гладкою стороною донизу. На норі викладіть невелику кількість рису та рівномірно розподіліть. Тепер додайте начинку та обережно закрутіть.

Пергамент

Виріжте лист зі щільного пергаменту завбільшки з килимок (це десь 30х30 см). Обгорніть його харчовою плівкою. Покладіть лист норі шорсткою стороною догори, викладіть щільний шар рису. Додайте начинку та загорніть рол як зазвичай.

Фольга

Виріжте з фольги кілька прямокутних аркушів завбільшки як оригінальний килимок для суші. Накладіть їх один на одного. Ви маєте отримати один щільний лист. Покладіть норі та начинку. Загорніть рол, як ви це робите за допомогою звичайного килимка.

Бамбукова серветка

Зазвичай їх використовують для миття посуду чи кухонних поверхонь, проте бамбукова серветка допоможе вам закрутити ідеальний рол.

Вам знадобиться лише вона та харчова плівка:

обгорніть серветку кількома шарами харчової плівки;

розкладіть лист норі, викладіть на нього рис та начинку;

загорніть суші так, як ви це зазвичай робите за допомогою макісу.

Якщо жоден з варіантів не допоміг сформувати ідеальні роли, спробуйте закрутити суші взагалі без підручних засобів. Просто викладіть норі на чистий стіл, покладіть начинку та вологими руками спробуйте закрутити рол.

У крайому випадку, ви завжди можете піти у японський ресторан або замовити суші додому.