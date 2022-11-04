Кілька разів на день майже у кожній українській оселі зникає світло. Зазвичай такі відключення тривають по чотири години, але трапляються випадки, коли світла може не бути й більше.
У години блекауту ми випадаємо зі звичного життя – неможливо подивитися телевізор, посидіти в інтернеті, зосередитися на навчанні або ж на роботі.
Факти ICTV зібрали цікаві ідеї, чим можна зайнятися вдома під час відключення світла.
Чим зайнятися вдома без світла
Якщо світло вимкнули вдень:
- почитайте улюблену книгу;
- займіться активністю – легка зарядка, танці під музику, домашнє тренування; це не лише допоможе не нудьгувати, а й позитивно вплине на вашу фігуру;
- почніть вивчати англійську;
- переберіть шафу та відсортуйте одяг, який не носите;
- зробіть генеральне прибирання (яке не потребує електроприладів);
- наведіть порядок у робочому столі, комоді, шафі: поскладайте та посортуйте усі речі;
- почистіть усе своє взуття;
- купіть розмальовку для дорослих та в години блекауту розфарбовуйте її – це допоможе зняти стрес;
- займіться йогою та медитацією;
- складіть список покупок;
- займіться візуалізацією бажань та афірмаціями;
- якщо у вас газова плита, приготуйте обід та вечерю; можете також приготувати страву, яку ще не робили;
- зробіть перестановку;
- увімкніть гучно музику та влаштуйте домашній “показ мод” – можете придумати собі зимові образи.
Якщо не хочете сидіти вдома, підіть у кавʼярню чи магазин у тому районі міста, де є світло. Вам також піде на користь піша прогулянка – допоможе розслабитись та подумати.
Якщо світло зникло увечері:
- Пограйте у настільні ігри усією родиною. Ви й не помітите, як сплине час за цікавою грою.
- Приготуйте романтичну вечерю при свічках. Неважливо, живете ви самі чи з другою половинкою. Смачна вечеря при свічках підійде для обох варіантів.
- Пограйте у крокодила.
- Ляжте раніше спати.
- Влаштуйте собі beauty-вечір: прийміть ванну при свічках, зробіть маску для обличчя та волосся, поскрабуйте тіло та намажтеся кремами.
- Відверто поговоріть про свої почуття з партнером – це допоможе позбутися непорозумінь.
- Займіться коханням.
- Пограйте у гру, де потрібно розповідати одне одному смішні історії з життя.
- Послухайте аудіокнигу.
- Поприбирайте іграшки (якщо у вас є діти).
- Пограйте у хованки.
Аби години темноти проходили з користю, завантажте собі на телефон чи ноутбук (коли буде світло) електронні або аудіокниги, уроки англійської, цікаві ігри тощо.