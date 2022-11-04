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Чим зайнятися, коли немає світла та інтернету – оригінальні ідеї

4 Листопада 2022, 17:19
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Чим зайнятися, коли немає світла та інтернету – оригінальні ідеї
Джерело: Unsplash

Кілька разів на день майже у кожній українській оселі зникає світло. Зазвичай такі відключення тривають по чотири години, але трапляються випадки, коли світла може не бути й більше.

У години блекауту ми випадаємо зі звичного життя – неможливо подивитися телевізор, посидіти в інтернеті, зосередитися на навчанні або ж на роботі.

Факти ICTV зібрали цікаві ідеї, чим можна зайнятися вдома під час відключення світла.

Зараз дивляться

Чим зайнятися вдома без світла

Якщо світло вимкнули вдень:

  • почитайте улюблену книгу;
  • займіться активністю – легка зарядка, танці під музику, домашнє тренування; це не лише допоможе не нудьгувати, а й позитивно вплине на вашу фігуру;
  • почніть вивчати англійську;
  • переберіть шафу та відсортуйте одяг, який не носите;
  • зробіть генеральне прибирання (яке не потребує електроприладів);
  • наведіть порядок у робочому столі, комоді, шафі: поскладайте та посортуйте усі речі;
  • почистіть усе своє взуття;
  • купіть розмальовку для дорослих та в години блекауту розфарбовуйте її – це допоможе зняти стрес;
  • займіться йогою та медитацією;

Фото: Unsplash

  • складіть список покупок;
  • займіться візуалізацією бажань та афірмаціями;
  • якщо у вас газова плита, приготуйте обід та вечерю; можете також приготувати страву, яку ще не робили;
  • зробіть перестановку;
  • увімкніть гучно музику та влаштуйте домашній “показ мод” – можете придумати собі зимові образи.

Якщо не хочете сидіти вдома, підіть у кавʼярню чи магазин у тому районі міста, де є світло. Вам також піде на користь піша прогулянка – допоможе розслабитись та подумати.

Якщо світло зникло увечері:

  • Пограйте у настільні ігри усією родиною. Ви й не помітите, як сплине час за цікавою грою.
  • Приготуйте романтичну вечерю при свічках. Неважливо, живете ви самі чи з другою половинкою. Смачна вечеря при свічках підійде для обох варіантів.
  • Пограйте у крокодила.
  • Ляжте раніше спати.
  • Влаштуйте собі beauty-вечір: прийміть ванну при свічках, зробіть маску для обличчя та волосся, поскрабуйте тіло та намажтеся кремами.
  • Відверто поговоріть про свої почуття з партнером – це допоможе позбутися непорозумінь.
  • Займіться коханням.
  • Пограйте у гру, де потрібно розповідати одне одному смішні історії з життя.
  • Послухайте аудіокнигу.
  • Поприбирайте іграшки (якщо у вас є діти).
  • Пограйте у хованки.

Аби години темноти проходили з користю, завантажте собі на телефон чи ноутбук (коли буде світло) електронні або аудіокниги, уроки англійської, цікаві ігри тощо.

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Відключення електроенергії відключення світла Поради
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