Кілька разів на день майже у кожній українській оселі зникає світло. Зазвичай такі відключення тривають по чотири години, але трапляються випадки, коли світла може не бути й більше.

У години блекауту ми випадаємо зі звичного життя – неможливо подивитися телевізор, посидіти в інтернеті, зосередитися на навчанні або ж на роботі.

Факти ICTV зібрали цікаві ідеї, чим можна зайнятися вдома під час відключення світла.

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Чим зайнятися вдома без світла

Якщо світло вимкнули вдень:

почитайте улюблену книгу;

займіться активністю – легка зарядка, танці під музику, домашнє тренування; це не лише допоможе не нудьгувати, а й позитивно вплине на вашу фігуру;

почніть вивчати англійську;

переберіть шафу та відсортуйте одяг, який не носите;

зробіть генеральне прибирання (яке не потребує електроприладів);

наведіть порядок у робочому столі, комоді, шафі: поскладайте та посортуйте усі речі;

почистіть усе своє взуття;

купіть розмальовку для дорослих та в години блекауту розфарбовуйте її – це допоможе зняти стрес;

займіться йогою та медитацією;

складіть список покупок;

займіться візуалізацією бажань та афірмаціями;

якщо у вас газова плита, приготуйте обід та вечерю; можете також приготувати страву, яку ще не робили;

зробіть перестановку;

увімкніть гучно музику та влаштуйте домашній “показ мод” – можете придумати собі зимові образи.

Якщо не хочете сидіти вдома, підіть у кавʼярню чи магазин у тому районі міста, де є світло. Вам також піде на користь піша прогулянка – допоможе розслабитись та подумати.

Якщо світло зникло увечері:

Пограйте у настільні ігри усією родиною. Ви й не помітите, як сплине час за цікавою грою.

Приготуйте романтичну вечерю при свічках. Неважливо, живете ви самі чи з другою половинкою. Смачна вечеря при свічках підійде для обох варіантів.

Пограйте у крокодила.

Ляжте раніше спати.

Влаштуйте собі beauty-вечір: прийміть ванну при свічках, зробіть маску для обличчя та волосся, поскрабуйте тіло та намажтеся кремами.

Відверто поговоріть про свої почуття з партнером – це допоможе позбутися непорозумінь.

Займіться коханням.

Пограйте у гру, де потрібно розповідати одне одному смішні історії з життя.

Послухайте аудіокнигу.

Поприбирайте іграшки (якщо у вас є діти).

Пограйте у хованки.

Аби години темноти проходили з користю, завантажте собі на телефон чи ноутбук (коли буде світло) електронні або аудіокниги, уроки англійської, цікаві ігри тощо.