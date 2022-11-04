Несколько раз в день почти в каждом украинском доме исчезает свет. Обычно такие отключения продолжаются по четыре часа, но бывают случаи, когда света может не быть и дольше.

В часы блекаута мы выпадаем из привычной жизни – невозможно посмотреть телевизор, посидеть в интернете, сосредоточиться на учебе или работе.

Факты ICTV собрали интересные идеи, чем можно заняться дома при отключении света.

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Чем заняться дома без света

Если свет выключен днем:

почитайте любимую книгу;

займитесь активностью – легкая зарядка, танцы под музыку, домашняя тренировка; это не только поможет не скучать, но и положительно повлияет на вашу фигуру;

начните изучать английский;

переберите шкаф и отсортируйте одежду, которую не носите;

сделайте генеральную уборку (не требующую электроприборов);

наведите порядок в рабочем столе, комоде, шкафу: уложите и рассортируйте все вещи;

почистите всю свою обувь;

купите раскраску для взрослых и в часы блекаута раскрашивайте ее — это поможет снять стресс;

займитесь йогой и медитацией;

составьте список покупок;

займитесь визуализацией желаний и афирмациями;

если у вас газовая плита, приготовьте обед и ужин; можете также приготовить новое блюдо;

сделайте перестановку;

включите громкую музыку и устройте домашний показ мод — можете продумать себе зимние образы.

Если не хотите сидеть дома, пойдите в кафе или магазин — в том районе города, где есть свет. Вам также пойдет на пользу пешая прогулка – поможет расслабиться и подумать.

Если свет исчез вечером:

Поиграйте в настольные игры всей семьей. Вы и не заметите,как пройдет время.

Приготовьте романтический ужин при свечах. Неважно, живете вы одни или со второй половинкой. Вкусный ужин при свечах подойдет для обоих вариантов.

Поиграйте в крокодила.

Лягте раньше спать.

Устройте себе beauty-вечер: примите ванну при свечах, сделайте маску для лица и волос, поскрабируйте тело и намажьтесь кремами.

Откровенно поговорите о своих чувствах с партнером – это поможет избавиться от недоразумений.

Займитесь любовью.

Поиграйте в игру, где нужно рассказывать друг другу смешные истории из жизни.

Послушайте аудиокнигу.

Поубирайте игрушки (если у вас есть дети).

Поиграйте в прятки.

Чтобы часы темноты проходили с пользой, загрузите на телефон или ноутбук (когда будет свет) электронные или аудиокниги, уроки английского, интересные игры и т.д.