Несколько раз в день почти в каждом украинском доме исчезает свет. Обычно такие отключения продолжаются по четыре часа, но бывают случаи, когда света может не быть и дольше.
В часы блекаута мы выпадаем из привычной жизни – невозможно посмотреть телевизор, посидеть в интернете, сосредоточиться на учебе или работе.
Факты ICTV собрали интересные идеи, чем можно заняться дома при отключении света.
Чем заняться дома без света
Если свет выключен днем:
- почитайте любимую книгу;
- займитесь активностью – легкая зарядка, танцы под музыку, домашняя тренировка; это не только поможет не скучать, но и положительно повлияет на вашу фигуру;
- начните изучать английский;
- переберите шкаф и отсортируйте одежду, которую не носите;
- сделайте генеральную уборку (не требующую электроприборов);
- наведите порядок в рабочем столе, комоде, шкафу: уложите и рассортируйте все вещи;
- почистите всю свою обувь;
- купите раскраску для взрослых и в часы блекаута раскрашивайте ее — это поможет снять стресс;
- займитесь йогой и медитацией;
- составьте список покупок;
- займитесь визуализацией желаний и афирмациями;
- если у вас газовая плита, приготовьте обед и ужин; можете также приготовить новое блюдо;
- сделайте перестановку;
- включите громкую музыку и устройте домашний показ мод — можете продумать себе зимние образы.
Если не хотите сидеть дома, пойдите в кафе или магазин — в том районе города, где есть свет. Вам также пойдет на пользу пешая прогулка – поможет расслабиться и подумать.
Если свет исчез вечером:
- Поиграйте в настольные игры всей семьей. Вы и не заметите,как пройдет время.
- Приготовьте романтический ужин при свечах. Неважно, живете вы одни или со второй половинкой. Вкусный ужин при свечах подойдет для обоих вариантов.
- Поиграйте в крокодила.
- Лягте раньше спать.
- Устройте себе beauty-вечер: примите ванну при свечах, сделайте маску для лица и волос, поскрабируйте тело и намажьтесь кремами.
- Откровенно поговорите о своих чувствах с партнером – это поможет избавиться от недоразумений.
- Займитесь любовью.
- Поиграйте в игру, где нужно рассказывать друг другу смешные истории из жизни.
- Послушайте аудиокнигу.
- Поубирайте игрушки (если у вас есть дети).
- Поиграйте в прятки.
Чтобы часы темноты проходили с пользой, загрузите на телефон или ноутбук (когда будет свет) электронные или аудиокниги, уроки английского, интересные игры и т.д.