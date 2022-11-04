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Чем заняться, когда нет света и интернета – оригинальные идеи

4 ноября 2022, 17:19
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Чем заняться, когда нет света и интернета – оригинальные идеи
Источник: Unsplash

Несколько раз в день почти в каждом украинском доме исчезает свет. Обычно такие отключения продолжаются по четыре часа, но бывают случаи, когда света может не быть и дольше.

В часы блекаута мы выпадаем из привычной жизни – невозможно посмотреть телевизор, посидеть в интернете, сосредоточиться на учебе или работе.

Факты ICTV собрали интересные идеи, чем можно заняться дома при отключении света.

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Если свет выключен днем:

  • почитайте любимую книгу;
  • займитесь активностью – легкая зарядка, танцы под музыку, домашняя тренировка; это не только поможет не скучать, но и положительно повлияет на вашу фигуру;
  • начните изучать английский;
  • переберите шкаф и отсортируйте одежду, которую не носите;
  • сделайте генеральную уборку (не требующую электроприборов);
  • наведите порядок в рабочем столе, комоде, шкафу: уложите и рассортируйте все вещи;
  • почистите всю свою обувь;
  • купите раскраску для взрослых и в часы блекаута раскрашивайте ее — это поможет снять стресс;
  • займитесь йогой и медитацией;
  • составьте список покупок;

Фото: Unsplash

  • займитесь визуализацией желаний и афирмациями;
  • если у вас газовая плита, приготовьте обед и ужин; можете также приготовить новое блюдо;
  • сделайте перестановку;
  • включите громкую музыку и устройте домашний показ мод — можете продумать себе зимние образы.

Если не хотите сидеть дома, пойдите в кафе или магазин — в том районе города, где есть свет. Вам также пойдет на пользу пешая прогулка – поможет расслабиться и подумать.

Если свет исчез вечером:

  • Поиграйте в настольные игры всей семьей. Вы и не заметите,как пройдет время.
  • Приготовьте романтический ужин при свечах. Неважно, живете вы одни или со второй половинкой. Вкусный ужин при свечах подойдет для обоих вариантов.
  • Поиграйте в крокодила.
  • Лягте раньше спать.
  • Устройте себе beauty-вечер: примите ванну при свечах, сделайте маску для лица и волос, поскрабируйте тело и намажьтесь кремами.
  • Откровенно поговорите о своих чувствах с партнером – это поможет избавиться от недоразумений.
  • Займитесь любовью.
  • Поиграйте в игру, где нужно рассказывать друг другу смешные истории из жизни.
  • Послушайте аудиокнигу.
  • Поубирайте игрушки (если у вас есть дети).
  • Поиграйте в прятки.

Чтобы часы темноты проходили с пользой, загрузите на телефон или ноутбук (когда будет свет) электронные или аудиокниги, уроки английского, интересные игры и т.д.

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