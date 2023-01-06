У наш час в багатьох магазинах можна знайти спеціальні засоби для виведення плям, зокрема і від фарби для волосся. Використовувати такі засоби необхідно лише згідно з інструкцією.

Але якщо у вас немає змоги придбати хімію, вивести фарбу можна різноманітними засобами, які є в домі у кожного. Чим вивести фарбу для волосся з одягу – читайте в матеріалі.

Чим вивести фарбу для волосся з кольорових тканин

Якщо фарба для волосся тільки-но капнула на вашу футболку, то з цією проблемою може впоратися звичайний лак для волосся. Його необхідно розпорошити на пляму і потерти старою ганчіркою. Відразу ж після цього одяг необхідно випрати в пральній машині або вручну за допомогою господарського мила. Також підійде засіб, який є у кожній аптечці – перекис водню. Цей засіб варто нанести на пляму і почекати близько години. Після цього річ необхідно випрати та просушити звичайним способом. Аналогом перекису водню може бути столовий оцет. Це засіб також необхідно налити безпосередньо на забруднене місце і почекати пів години-годину. Змивши з одягу оцет, одяг потрібно попрати в машинці або вручну (з господарським милом або порошком). Таким самим методом на пляму можна нанести рідину для зняття лаку, бензин або ацетон. Після обробки такими речовинами одяг потрібно добряче випрати.

Перед тим як лити на річ ацетон або будь-який інший засіб, обов’язково протестуйте його на шматку тканини. Нанесіть засіб на 15-20 хв. Якщо із тканиною за цей час нічого не станеться, можете використовувати на одязі.

Зараз дивляться

Якщо жоден метод не допомагає – краще не ризикувати, а віднести одяг у хімчистку.

Чим вивести фарбу для волосся з білого одягу