Сейчас во многих магазинах можно найти специальные средства для выведения сильных пятен, в том числе краски для волос. Использовать такие средства необходимо строго по инструкции.

Но если у вас нет возможности приобрести химию, вывести краску можно разными способами, которые есть в доме у каждого. Чем вывести краску для волос с одежды – читайте в материале.

Чем вывести краску для волос с цветных тканей

Если краска для волос только капнула на вашу футболку, то с этой проблемой может справиться обычный лак для волос. Его необходимо распылить на пятно и потереть старой тряпкой. Сразу после этого одежду необходимо постирать в стиральной машине или вручную с помощью хозяйственного мыла. Также подойдет средство, которое есть в каждой аптечке – перекись водорода. Это средство следует нанести на пятно и подождать около часа. После этого вещь необходимо постирать и просушить обычным способом. Аналогом перекиси водорода может быть столовый уксус. Это средство также необходимо налить непосредственно на загрязненное место и подождать полчаса-час. Смыв уксус, одежду нужно постирать в машинке или вручную (с хозяйственным мылом или порошком). Таким же методом на пятно можно нанести жидкость для снятия лака, бензин или ацетон. После обработки такими веществами одежду нужно хорошо постирать.

Обязательно перед тем как лить на вещь ацетон или любое другое средство, протестируйте его на куске ткани. Нанесите средство на 15–20 мин. Если с тканью ничего не произойдет за это время, можете использовать на одежде.

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Если ни один метод не помогает – лучше не рисковать, а отнести одежду в химчистку.

Чем вывести краску для волос с белой одежды