Сажа на бетоне чаще всего появляется от пожара. Тогда потолок, стены и предметы в помещении покрываются копотью и сажей. Чем отмыть сажу с бетона – читайте в материале.

Чем отмыть сажу с бетона: подготовительные работы

В первую очередь для очистки сажи нужно провести ряд действий, которые уберегут вас от негативных факторов. Например, одеть респиратор, перчатки и защитные очки. Далее уберите мусор и другие предметы, которые мешают.

После этого помещение нужно проветрить. Далее возьмите металлический шпатель и соскребайте им сажу сверху вниз.

Все, что осталось на стенах или на других частях помещения, нужно убрать сухим веником, дополнительно просушить комнату и убрать оставшуюся пыль с помощью пылесоса.

Чем отмыть сажу с бетона: народные средства

После подготовки нужно использовать эффективные средства, которые помогут удалить сажу быстро и легко. Например, можно использовать такие:

Средство для мытья посуды. Для приготовления смешайте 40 мл средства с 15 л воды и нанесите на влажный бетон. Уксус и лимонный сок. Смешайте 1 часть уксуса с 1 частью воды, чтобы получить достаточно крепкий чистящий раствор. Также можно использовать лимонный сок и воду. Лимонный сок в таком случае смешивают с 500 мл на 5 л воды. Сода. Возьмите 100 г средства на 5 л воды. Вылейте данный раствор на бетон и втирайте в поверхность. Он удалит грязь, сажу, плесень и пятна.

Что нужно делать после чистки бетона

После очистки бетона народными средствами нужно вытереть пространство влажными полотенцами. После этого нужно проветрить помещение. Последние действия – просушить комнату и занести в нее все необходимое.