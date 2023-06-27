Сажа на бетоне чаще всего появляется от пожара. Тогда потолок, стены и предметы в помещении покрываются копотью и сажей. Чем отмыть сажу с бетона – читайте в материале.
Чем отмыть сажу с бетона: подготовительные работы
В первую очередь для очистки сажи нужно провести ряд действий, которые уберегут вас от негативных факторов. Например, одеть респиратор, перчатки и защитные очки. Далее уберите мусор и другие предметы, которые мешают.
После этого помещение нужно проветрить. Далее возьмите металлический шпатель и соскребайте им сажу сверху вниз.
Все, что осталось на стенах или на других частях помещения, нужно убрать сухим веником, дополнительно просушить комнату и убрать оставшуюся пыль с помощью пылесоса.
Чем отмыть сажу с бетона: народные средства
После подготовки нужно использовать эффективные средства, которые помогут удалить сажу быстро и легко. Например, можно использовать такие:
- Средство для мытья посуды. Для приготовления смешайте 40 мл средства с 15 л воды и нанесите на влажный бетон.
- Уксус и лимонный сок. Смешайте 1 часть уксуса с 1 частью воды, чтобы получить достаточно крепкий чистящий раствор. Также можно использовать лимонный сок и воду. Лимонный сок в таком случае смешивают с 500 мл на 5 л воды.
- Сода. Возьмите 100 г средства на 5 л воды. Вылейте данный раствор на бетон и втирайте в поверхность. Он удалит грязь, сажу, плесень и пятна.
Что нужно делать после чистки бетона
После очистки бетона народными средствами нужно вытереть пространство влажными полотенцами. После этого нужно проветрить помещение. Последние действия – просушить комнату и занести в нее все необходимое.