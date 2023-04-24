Сьогодні важко уявити життя без побутової техніки. Зокрема, це стосується холодильника.

В такому електроприладі потрібно підтримувати чистоту, адже він постійно має контакт із продуктами харчування. Проте як би ви не намагалися уникнути неприємних сюрпризів, з часом вони все одно з’являються.

Поширеною проблемою є жовтизна приладу. Такі плями утворюються на холодильниках із білого пластику. Вирішити це питання можна як за допомогою хімічних засобів, так і народних.

Чим відбілити пластик на холодильнику, розповідають Факти ICTV.

Чим відбілити пластик на холодильнику

Господарське мило проти жовтизни на холодильнику

Господарське мило допоможе боротися з жовтизною тільки у випадку, якщо вона утворилася через жирний наліт.

Натріть господарське мило на тертці. Стружку розчиніть у воді. Змочіть губку і обробіть поверхню холодильника. Залиште на годину. Змийте мильний розчин водою. Протріть холодильник насухо.

Етиловий спирт проти жовтизни на холодильнику

Спирт може вивести жовтизну на пластику. Для цього змочіть ватний диск та протріть пожовкле місце.

Обов’язково використовуйте рукавички та провітріть після процедури приміщення.

Оцет проти жовтизни на холодильнику

Оцет може допомогти відбілити пластик холодильника в тому випадку, якщо використовувати 70-80% есенцію. Також оцет можна замінити лимонною кислотою.

Змочіть ганчірку і протріть забруднене місце.

Зубна паста і нашатирний спирт проти жовтизни на холодильнику

Зубна паста – чудовий засіб проти забруднень, а нашатирний спирт допоможе видалити жовтизну.

Додайте кілька крапель спирту в зубну пасту. Нанесіть суміш на губку. Обробіть пожовклу поверхню. Залиште на 30 хв. Промийте залишки пасти. Витріть насухо оброблені місця. Залиште холодильник відкритим на ніч.

Сода проти жовтизни на холодильнику