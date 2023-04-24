Сегодня трудно представить жизнь без бытовой техники. В частности, это касается холодильника.

В таком электроприборе нужно поддерживать чистоту, ведь он постоянно имеет контакт с продуктами питания. Однако как бы вы ни старались избежать неприятных сюрпризов, со временем они все равно появляются.

Распространенной проблемой является желтизна прибора. Такие пятна образуются на холодильниках из белого пластика. Решить этот вопрос можно как с помощью химических средств, так и народных.

Чем отбелить пластик на холодильнике, рассказывают Факты ICTV.

Чем отбелить пластик на холодильнике

Хозяйственное мыло против желтизны на холодильнике

Хозяйственное мыло поможет бороться с желтизной только в случае, если она образовалась из-за жирного налета.

Натрите хозяйственное мыло на терке. Стружку растворите в воде. Смочите губку и обработайте поверхность холодильника. Оставьте на час. Смойте мыльный раствор водой. Протрите холодильник насухо.

Этиловый спирт против желтизны на холодильнике

Спирт может вывести желтизну на пластике. Для этого смочите ватный диск и протрите пожелтевшее место.

Обязательно используйте перчатки и проветрите после процедуры помещение.

Уксус против желтизны на холодильнике

Уксус может помочь отбелить пластик холодильника в том случае, если использовать 70-80% эссенцию. Также уксус можно заменить лимонной кислотой.

Смочите тряпку и протрите загрязненное место.

Зубная паста и нашатырный спирт против желтизны на холодильнике

Зубная паста — отличное средство против загрязнений, а нашатырный спирт поможет удалить желтизну.

Добавьте несколько капель спирта в зубную пасту. Нанесите смесь на губку. Обработайте пожелтевшую поверхность. Оставьте на 30 мин. Промойте остатки пасты. Вытрите насухо обработанные места. Оставьте холодильник открытым на ночь.

Сода против желтизны на холодильнике