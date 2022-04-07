Зазвичай неприємний запах у холодильнику з’являється через зіпсовані продукти, але коли ви вдома, це джерело усувається швидко і запаху майже не залишається. А от коли зіпсовані продукти та страви пролежали довгий час у холодильнику, запах зникне не так швидко, як хотілося б. Ми розповімо кілька способів, які допоможуть швидко прибрати запах із холодильника, та як його продезінфікувати від цвілі та бактерій.

Перше, що потрібно зробити – викинути всі зіпсовані продукти з холодильника та відключити холодильник від мережі, якщо він був увімкнений.

Потім ретельно помити його: всі полиці, всі підставки, всі ящики, гуми-ущільнювачі. Про морозильну камеру теж не варто забувати, особливо якщо там було м’ясо і холодильник якийсь час не працював. Помити холодильник можна звичайним мийним засобом для посуду. Добре вимийте всі плями та забруднення.

Якими засобами можна прибрати неприємний запах у холодильнику

Розчин оцту. Він повинен бути не сильно концентрованим, оскільки кислота може пошкодити пластик і емаль. Розводьте оцет водою у пропорції одна столова ложка на склянку води. Змочіть губку в розчині й ретельно протріть полиці, стінки холодильника, гумки-ущільнювачі. Не пропустіть жодної поверхні.

Нашатир. Він чудово розчиняє жир і вбиває мікроби, причому на поверхні не залишиться розводів. Для обробки необхідно приготувати розчин: кілька крапель нашатирю на склянку води. У ньому змочіть ганчірку, ретельно протріть усі поверхні. Залишіть холодильник відкритим хоча б на одну ніч чи добу. І, можливо, має сенс залишити вікно на провітрювання, оскільки нашатирний спирт має різкий запах.

Очищувачі. Якщо ви можете знайти у своєму магазині спеціальні засоби для чищення холодильника, скористайтеся ними. Вони можуть бути у формі гелю, спрею. Також непогано працюють спеціальні серветки. А для підтримки постійної чистоти та свіжості можна використовувати іонізатори-освіжувачі або спеціальні коробочки із поглиначами запахів. Перед використанням обов’язково ознайомтеся з інструкцією засобу та не забувайте використовувати рукавички і, за необхідності, захисні окуляри.

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