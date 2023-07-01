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Чем поливать орхидею, чтобы цвела: советы эксперта

1 июля 2023, 11:15
Малиновская Ангелина редактор ленты Лилиана Лавринец Знаток растений, преподаватель биологии и блоггер
Чем поливать орхидею, чтобы цвела: советы эксперта
Источник: Pixabay

В среднем обычная орхидея цветет не менее двух-трех раз в год, а ее цветочки держатся и могут радовать глаз от двух месяцев до полугода. Но что делать, если этого не происходит? Чем поливать орхидею, чтобы наконец-то зацвела – читайте в материале Фактов ICTV.

Чем именно нужно поливать орхидею, чтобы она цвела, какая должна быть вода, какое удобрение – мы расспросили нашего постоянного эксперта по растениям Лилиану Лавринец.

Чем поливать орхидею, чтобы цвела

Фото: pixabay

Знаток растений отмечает, что прежде всего орхидею следует поливать отстоянной водой или фильтрованной, дождевой. Домашние растения не любят воду с высокой плотностью минералов, особенно с большим содержанием кальция и минералов. Поэтому водой из крана орхидеи лучше не поливать.

Чтобы избежать загнивания корней, полив следует проводить, когда почва просохнет. Это обычно раз в 10-12 дней в период покоя растения.

Кроме того, Лавринец развенчивает распространенный миф, что орхидею нужно замачивать в воде во время полива.

— Не нужно ее замачивать, как мы это любим делать, — говорит она и дает инструкцию, как поливать орхидею, чтобы та цвела.

Итак, правильно поливать орхидею следующим образом:

Первый шаг. Набираем предварительно отстоянную воду в емкость.

Второй шаг. Наливаем воду на кору, в которой находится орхидея. Во время этой процедуры вода вытечет в кашпо.

Третий шаг. Ждем одну-две минуты. После этого вы увидите корни ярко зеленого цвета, что означает, что процесс насыщения орхидеи водой начался.

Четвертый шаг. Нужно залить немного воды, буквально 20 грамм, и оставить ее на дне.

Знаток растений отмечает, что таким образом вода не затрагивает корни, поэтому они не будут загнивать. Но при этом жидкость на дне сосуда будет поддерживать климат в горшке.

— Вода улетучивается и попадает на стенки горшка, в котором находится орхидея, поддерживая тем самым влагу, — объясняет Лавринец.

Также во время полива, чтобы помочь цветению орхидеи, можно добавить удобрение. Для прикормки растения следует использовать смеси на основе фосфора и калия, ведь эти микроэлементы стимулируют появление цветочных почек. Также применение подобных удобрений гарантирует образование у орхидеи здоровых и крепких цветочков. А вот подкормку на основе азота лучше не брать, так как это, напротив, затормозит развитие цветоносов.

Но можно использовать для полива и обычную воду из аквариума. Она богата микроэлементами, что даст орхидее нужное питание.

Фото: Pixabay

Еще одним важным для цветения условием является влажность воздуха. Поставьте возле орхидеи тарелку с водой или опрыскивайте растение. Лучшая влажность для орхидей – от 60% и выше.

— Я, например, не добавляю удобрение в воду при поливе, а смешиваю его с водой в такой пропорции, как прописано в инструкции, набираю смесь в пульверизатор, и из него после полива опрыскиваю корни и листья. Но не цветы. Помните! Цветы орхидеи нельзя опрыскивать, – рассказывает знаток растений.

Но не только полив влияет на цветение орхидеи, но и освещение. Так, без полного светового дня (10-12 часов в сутки) эти растения не будут радовать цветочками.

Однако бывает и так, что не цветения нужно ждать, а помочь красавице выжить. Ранее Факты ICTV писали, как спасти орхидею в домашних условиях, если у нее гниют корни и отпадают листья.

Но вернемся к цветению орхидеи и важным аспектам в уходе, которые на него влияют. Следовательно, важно не двигать горшок, так как для орхидеи переезд – это настоящий стресс. Орхидея реагирует на положение по отношению к свету. Поэтому, если необходимо переставить горшок с растением, нужно размещать его той же стороной к источнику освещения, которой он и стоял ранее.

К слову, чтобы растение цвело и росло здоровым, важно соблюдать правила ухода за орхидеей.

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