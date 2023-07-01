В среднем обычная орхидея цветет не менее двух-трех раз в год, а ее цветочки держатся и могут радовать глаз от двух месяцев до полугода. Но что делать, если этого не происходит? Чем поливать орхидею, чтобы наконец-то зацвела – читайте в материале Фактов ICTV.

Чем именно нужно поливать орхидею, чтобы она цвела, какая должна быть вода, какое удобрение – мы расспросили нашего постоянного эксперта по растениям Лилиану Лавринец.

Чем поливать орхидею, чтобы цвела

Знаток растений отмечает, что прежде всего орхидею следует поливать отстоянной водой или фильтрованной, дождевой. Домашние растения не любят воду с высокой плотностью минералов, особенно с большим содержанием кальция и минералов. Поэтому водой из крана орхидеи лучше не поливать.

Чтобы избежать загнивания корней, полив следует проводить, когда почва просохнет. Это обычно раз в 10-12 дней в период покоя растения.

Кроме того, Лавринец развенчивает распространенный миф, что орхидею нужно замачивать в воде во время полива.

— Не нужно ее замачивать, как мы это любим делать, — говорит она и дает инструкцию, как поливать орхидею, чтобы та цвела.

Итак, правильно поливать орхидею следующим образом:

Первый шаг. Набираем предварительно отстоянную воду в емкость.

Второй шаг. Наливаем воду на кору, в которой находится орхидея. Во время этой процедуры вода вытечет в кашпо.

Третий шаг. Ждем одну-две минуты. После этого вы увидите корни ярко зеленого цвета, что означает, что процесс насыщения орхидеи водой начался.

Четвертый шаг. Нужно залить немного воды, буквально 20 грамм, и оставить ее на дне.

Знаток растений отмечает, что таким образом вода не затрагивает корни, поэтому они не будут загнивать. Но при этом жидкость на дне сосуда будет поддерживать климат в горшке.

— Вода улетучивается и попадает на стенки горшка, в котором находится орхидея, поддерживая тем самым влагу, — объясняет Лавринец.

Также во время полива, чтобы помочь цветению орхидеи, можно добавить удобрение. Для прикормки растения следует использовать смеси на основе фосфора и калия, ведь эти микроэлементы стимулируют появление цветочных почек. Также применение подобных удобрений гарантирует образование у орхидеи здоровых и крепких цветочков. А вот подкормку на основе азота лучше не брать, так как это, напротив, затормозит развитие цветоносов.

Но можно использовать для полива и обычную воду из аквариума. Она богата микроэлементами, что даст орхидее нужное питание.

Еще одним важным для цветения условием является влажность воздуха. Поставьте возле орхидеи тарелку с водой или опрыскивайте растение. Лучшая влажность для орхидей – от 60% и выше.

— Я, например, не добавляю удобрение в воду при поливе, а смешиваю его с водой в такой пропорции, как прописано в инструкции, набираю смесь в пульверизатор, и из него после полива опрыскиваю корни и листья. Но не цветы. Помните! Цветы орхидеи нельзя опрыскивать, – рассказывает знаток растений.

Но не только полив влияет на цветение орхидеи, но и освещение. Так, без полного светового дня (10-12 часов в сутки) эти растения не будут радовать цветочками.

Однако бывает и так, что не цветения нужно ждать, а помочь красавице выжить. Ранее Факты ICTV писали, как спасти орхидею в домашних условиях, если у нее гниют корни и отпадают листья.

Но вернемся к цветению орхидеи и важным аспектам в уходе, которые на него влияют. Следовательно, важно не двигать горшок, так как для орхидеи переезд – это настоящий стресс. Орхидея реагирует на положение по отношению к свету. Поэтому, если необходимо переставить горшок с растением, нужно размещать его той же стороной к источнику освещения, которой он и стоял ранее.

К слову, чтобы растение цвело и росло здоровым, важно соблюдать правила ухода за орхидеей.