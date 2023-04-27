Гладіолуси – популярна квітка серед садівників. Вона невибаглива і не забирає багато часу.
Проте для того, щоб квітка мала здоровий і красивий вигляд, потрібно підібрати правильний час для висадження.
Факти ICTV розповідають, коли садити гладіолуси навесні 2023.
Коли садити гладіолуси 2023
Сприятливим часом для висадження гладіолусів є друга половина весни. Тоді ґрунт прогріється до 10 градусів і зникнуть ризики замороження.
Садівники зазвичай розпочинають садити гладіолуси з середини квітня по кінець травня.
Сприятливі дні для висадження гладіолусів:
- квітень: 22-26;
- травень: 7-12.
Як садити гладіолуси у відкритий ґрунт
- Оберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом.
- Перед тим, як садити, зніміть з цибулин лушпиння та перевірте на наявність шкідників.
- Залиште цибулиння в теплому місці. Коли вони пустять паростки, можете садити у ґрунт.
- Зробіть ямки на відстані 19-15 см між ними.
- Насипте на дно ямок пісок.
- Посадіть в ямки по одній цибулині й присипте землею.
- Після висаджування полийте водою.
Гладіолуси не люблять сильний полив, тому робити це слід 1-2 рази на тиждень.