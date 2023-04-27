Гладіолуси – популярна квітка серед садівників. Вона невибаглива і не забирає багато часу.

Проте для того, щоб квітка мала здоровий і красивий вигляд, потрібно підібрати правильний час для висадження.

Факти ICTV розповідають, коли садити гладіолуси навесні 2023.

Коли садити гладіолуси 2023

Сприятливим часом для висадження гладіолусів є друга половина весни. Тоді ґрунт прогріється до 10 градусів і зникнуть ризики замороження.

Садівники зазвичай розпочинають садити гладіолуси з середини квітня по кінець травня.

Сприятливі дні для висадження гладіолусів:

квітень: 22-26;

травень: 7-12.

Як садити гладіолуси у відкритий ґрунт

Оберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Перед тим, як садити, зніміть з цибулин лушпиння та перевірте на наявність шкідників. Залиште цибулиння в теплому місці. Коли вони пустять паростки, можете садити у ґрунт. Зробіть ямки на відстані 19-15 см між ними. Насипте на дно ямок пісок. Посадіть в ямки по одній цибулині й присипте землею. Після висаджування полийте водою.

Гладіолуси не люблять сильний полив, тому робити це слід 1-2 рази на тиждень.