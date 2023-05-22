Тля поражает и высасывает из розы все соки, а также очень быстро распространяется по кустах. Поэтому, если вовремя не начать бороться с ней, спасти розы будет достаточно сложно. Чем побрызгать розы от тли – читайте в материале.

Тля на розах: как бороться с ней с помощью народных способов

Зола. Для приготовления отвара сначала разведите в ведре (10 л) воду и 300–400 г золы. Поставьте на огонь и кипятите несколько часов. Остудите, удалите крупные кусочки (чтобы не забился опрыскиватель) и обрабатывайте розы. Табак. Просто залейте 0,5 стакана табачной пыли водой (1л) и кипятите смесь 40 мин. Дайте ей сутки настояться, процедите, разведите водой и добавьте 10 г хозяйственного мыла. Этой смесью опрыскивайте розы раз в месяц. Луковая шелуха. Для приготовления настойки залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и отправьте на 5 дней в тепло. После этого процедите и опрыскивайте розы. Чеснок. Возьмите 2-3 головки чеснока, измельчите его вместе с кожурой, залейте ведром воды и дайте настояться сутки. Им опрыскивайте кусты от тли, и клеща. Сода. Возьмите 4 столовые ложки соды и разведите в 6 литрах отстоявшейся воды. Этой смесью опрыскивайте больное растение. Нашатырь. Возьмите три столовые ложки спирта и разведите в одном литре воды. Опрыскивайте растение раствором. Хозяйственное мыло. Натрите его на терке и разведите водой (на 300 грамм средства потребуется 10 литров воды). Опрыскивайте этим раствором растение, и уже через несколько дней повторите процедуру.

Чем побрызгать розы от тли: препараты

Для того чтобы провести первую обработку цветов, возьмите препараты, которые действуют системно. Например, Актару, Кораген, Мовенто или Энжио. Также можно опрыскивать розы такими средствами: Прованто Профи, Цезарь, Оперкот, Балазо или Вертимек.

Чем побрызгать розы от тли и что категорически нельзя делать