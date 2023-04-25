Куряче яйце, як і будь-який інший продукт, потребує очищення. Для цього потрібно не лише зняти шкаралупу, а й помити її перед використанням.

Для чого потрібно мити яйця, розповіла нутриціолог Тетяна Ярмошук.

Чи треба мити яйця і навіщо

За словами нутриціолога, перед використанням куряче яйце обов’язково потрібно помити. Це потрібно для того, щоб уникнути ризику захворювань.

Шкаралупа яєць є джерелом інфекцій, зокрема – сальмонели.

Більшість інфекцій гине через кілька хвилин кипіння. Проте, коли ви берете яйце, його збудники залишаються на руках. Таким чином, є ризик, що вони потраплять у ваш організм.

У жодному разі не використовуйте яйця, що містять тріщини. Збудники могли потрапити всередину яйця, тому краще не ризикувати.

Як помити яйця за допомогою соди

Для того, щоб помити яйця, потрібна звичайна харчова сода.

Розведіть 1 ст. л соди на 1-3 л води. Замочіть яйця в розчині на 5-10 хв. Після цього залиште яйця до повного висихання.

Помиті яйця можуть зберігатись не більше п’яти днів! Тому якщо у вас більше яєць, ніж ви споживаєте за п’ять днів – мийте частинами (немиті яйця зберігайте в іншому пакованні, окремо від чистих), – наголошує нутриціолог.

Як помити яйця за допомогою мийного засобу

Ще один варіант для обробки яєць – екологічний мийний засіб.

В такому випадку яйця потрібно мити безпосередньо перед приготуванням і лише органічною продукцією.