Імбир – корисний продукт, який багатий на різні вітаміни, зокрема на вітамін А, групи В, мідь, калій тощо.

Імбир добувають із землі та продають у вигляді коріння. Перед вживанням його підготовлюють, як і будь-яку іншу рослину. Неякісна обробка може позбавити цей продукт користі.

Чистка імбиру – непросте заняття, аджее можна зрізати важливі корисні частини самого кореноплоду. Проте є прості методи швидкого очищення імбиру.

Як швидко очистити корінь імбиру – розповідають Факти ICTV.

Як швидко очистити корінь імбиру

Очищення імбиру ложкою

Через округлу поверхню ложки можна очистити верхню шкірку молодого імбиру. Водночас м’якоть залишиться і не втратить користі.

Для цього спершу помістіть імбир у холодильник. Після того, як продукт охолоне, покладіть його у воду. Далі стисніть у руці шматок імбиру і ложкою зішкрябайте із нього шкірку.

Очищення імбиру ножем

Ніж також підійде для того, щоб швидко очистити корінь імбиру. Проте ним потрібно користуватися, як скребком.

Промийте імбир із використанням губки. Після цього очистіть кореноплід так, як ви робили б це із молодою картоплею.

Очищення імбиру за допомогою металевої губки

Покладіть імбир на 5 хвилин у прохолодну воду. Після цього протріть його металевою губкою.

Не потрібно натискати щосили, адже це може видалити зайві частини імбиру.