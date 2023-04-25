Куриное яйцо, как и любой другой продукт, нуждается в очистке. Для этого нужно не только снять скорлупу, но и помыть ее перед использованием.

Для чего нужно мыть яйца, рассказала нутрициолог Татьяна Ярмошук.

Надо ли мыть яйца и зачем

По словам нутрициолога, перед использованием куриное яйцо обязательно нужно помыть. Это нужно для того, чтобы избежать риска заболеваний.

Скорлупа яиц является источником инфекций, в частности — сальмонеллы.

Большинство инфекций погибает через несколько минут кипения. Однако, когда вы берете яйцо, его возбудители остаются на руках. Таким образом, есть риск, что они попадут в ваш организм.

Ни в коем случае не используйте яйца, содержащие трещины. Возбудители могли попасть внутрь яйца, поэтому лучше не рисковать.

Как помыть яйца с помощью соды

Для того, чтобы помыть яйца, нужна обычная пищевая сода.

Разведите 1 ст. л соды на 1-3 л воды. Замочите яйца в растворе на 5-10 мин. После этого оставьте яйца до полного высыхания.

Помытые яйца могут храниться не более пяти дней! Поэтому если у вас больше яиц, чем вы потребляете за пять дней — мойте частями (немытые яйца храните в другой упаковке, отдельно от чистых), — отмечает нутрициолог.

Как помыть яйца с помощью моющего средства

Еще один вариант для обработки яиц — экологическое моющее средство.

В таком случае яйца нужно мыть непосредственно перед приготовлением и только органической продукцией.