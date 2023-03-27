Протягом багатьох років електричні та газові плити були головними фаворитами кулінарів. Це було до тих пір, доки не з’явилася індукційна варильна панель.

Індукційна плита допомагає якісно та рівномірно нагріти посуд, швидко приготувати їжу та після цього – провести легке очищення плити. Але чи можна використовувати індукційний посуд на газовій плиті – читайте у матеріалі.

Чим посуд для індукційної плити відрізняється від звичайних каструль.

Такий посуд має спеціальне дно із феромагнітною пластиною. Інша конструкція та дизайн такі ж, як у звичайних каструль та сковорідок. Вона ідеально поєднується з індукційною панеллю.

Зараз дивляться

Чи можна використовувати індукційний посуд на газовій та електричній плиті?

Індукційний посуд для такої ж плити можна використовувати на будь-якій варильній панелі – газовій або електричній. Дане кухонне начиння універсальне і відрізняється від звичайних каструль тільки наявністю феромагнітного дна.

Важливо розуміти, що не всі каструлі можуть готувати на індукції, але майже весь посуд може готувати на газових або електричних конфорках.

Який індукційний посуд не можна використовувати для приготування їжі на газовій або електричній плиті

Винятком є лише два види кухонного індукційного приладдя: каструлі з дуже тонким сталевим дном або наявність зовнішнього антипригарного покриття.

Чи варто використовувати посуд для індукційної панелі на інших плитах? Звичайно, це їй не зашкодить, але може спричинити інші проблеми.

Наприклад, згодом вона почне видавати дратівливий звук, який перетворить готування на тортури. В іншому така комбінація є доволі безпечною.

Ось ще який посуд для газової плити може використовуватись:

посуд із нержавіючої сталі;

алюмінієвий посуд;

емальована сталь;

посуд з керамічним та тефлоновим покриттям.

Як продовжити термін індукційного посуду

Якщо ви використовуєте індукційний або скляний посуд на газовій плиті, краще придбати спеціальні підставки для посуду газових плит.

Купити їх можна практично у будь-якому магазині побутової техніки. Вони виглядають як металеві фігури, які розміщуються на конфорці та трохи стримують розсіяний вогонь.

Підставки допомагають продовжити термін служби посуду, з якого б матеріалу він не був виготовлений.