Зараз хороший посуд коштує зовсім не дешево. Тому багатьом людям хочеться зробити все для того, аби він прослужив ще довше. Та іноді ми навіть не підозрюємо, що знищуємо посуд власними руками.

Адже від неправильного використання він псується набагато швидше. Чому ми неправильно миємо посуд і що з цим робити – читайте в матеріалі.

Чому ми неправильно миємо посуд: популярні помилки

Мити тарілки тільки з однієї сторони. Якщо ви так робите, і після миття боку, з якого їсте, складаєте посуд на купу – його сміливо можна перемивати заново. Використовувати занадто багато миючого засобу. Потрібно використовувати кілька крапель засобу на набір посуду (пам’ятаєте, як в рекламі). Це – зменшує ризик потрапляння потенційно канцерогенних хімічних речовин в організм. Також важливо перед миттям попередньо замочувати посуд, і не назбирувати велику кількість посуду, уникати засихання їжі на приборах. Брудна губка. Губки потрібно міняти раз в тиждень. А якщо у вас проживає багато людей – то й частіше. Саме на губках – велика концентрація бактерій кишкової палички та сальмонел. Ігнорувати миття раковини й поверхонь. Не обмежуйте миття посуду тільки одними тарілками, чашками та виделками. Ви ж кладете все це у раковину, – значить і вона має бути чистою. Заливати сковороду холодною водою. Часто бувають ситуації, коли одразу після смаження, наприклад, яєць, люди беруть сковорідку і направляють на неї потужний струм холодної води. Однак через велику різницю температур відбувається термальний шок. Це веде до деформації країв, дна посуду і появи тріщин. Замочувати чавунний і дерев’яний посуд. Дерев’яні приналежності в такому випадку просто розмокнуть і можуть розклеїтися. А замочування чавунного посуду призведе до того, що зруйнується її захисний шар. Неправильно зберігати посуд. Ножі, виделка та ложки часто псуються, якщо їх ставити один біля одного. На них з’являються подряпини та ін. А тарілки класти один на одну теж не можна. Після миття посуд потрібно витерти насухо і прокладати кожну тарілку паперовою серветкою. Аби не псувалися ножі, слід купити магнітну дошку або підставку з дерева. Не дезінфікувати. Навіть якщо ви щодня миєте посуд чистими губками або в посудомийці, треба час від часу дезінфікувати столові прибори. Для цього їх можна прокип’ятити у великій каструлі близько 10 хвилин. Також важливо промивати ємності та ножі після сирого м’яса чи риби окремо від іншого посуду. Не витирати посуд. Завжди, після кожного миття, посуд потрібно витирати, адже в залишках води розмножуються бактерії. А на металевому посуді – з’являтиметься іржа.

Як мити посуд з різних матеріалів

Скло та фарфор. Розчиніть в літрі прохолодної води половину столової ложки солі та оцту. Тоді на них не залишиться мутної плівки. Вироби із кришталю мийте в теплій воді та сполосніть легким розчином солі (це додасть блиск).

Столові прибори. Використовуйте зубний порошок, навіть від стійкого нальоту. Обполіскуйте проточною водою.

Глиняний посуд. У теплій воді без мийних засобів. Для очищення від забруднень можна використовувати мило без ароматизаторів.

Посуд з кераміки. Гаряча вода з додаванням соди. У гарячій воді можна ще мити вироби із заліза, алюмінію, чавуну та емальовані.

При митті таких виробів (крім заліза) не можна використовувати абразивні мочалки або жорсткі щітки, адже вони можуть їх пошкодити.

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