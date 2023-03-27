На протяжении многих лет электрические и газовые плиты были главными фаворитками кулинаров. До тех пор, пока не появилась индукционная варочная панель.

Индукционная плита помогает качественно и равномерно нагреть посуду, быстро приготовить пищу и после этого – провести легкую очистку плиты. Но можно ли использовать индукционную посуду на газовой плите – читайте в материале.

Чем посуда для индукционной плиты отличается от обычных кастрюль

Такая посуда имеет специальное дно с ферромагнитной пластиной. Остальная конструкция и дизайн такие же, как у обычных кастрюль и сковородок. Она идеально совмещается с индукционной панелью.

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Можно ли использовать индукционную посуду на газовой и электрической плите?

Индукционную посуду для такой же плиты можно использовать на любой варочной панели – газовой или электрической.

Данная кухонная утварь универсальная и отличается от обычных кастрюль только наличием ферромагнитного дна.

Важно понимать, что не все кастрюли могут готовить на индукции, но почти вся индукционная посуда может готовить на газовых или электрических конфорках.

Какую индукционную посуду нельзя использовать для приготовления пищи на газовой или электрической плите

Исключением являются только два вида кухонных индукционных принадлежностей: кастрюли с очень тонким стальным дном или наличие внешнего антипригарного покрытия.

Стоит ли использовать посуду для индукционной варочной панели на других плитах? Конечно, это ее не повредит, но может привести к другим проблемам.

Например, со временем она начнет издавать раздражающий звук, который превратит готовку в пытку. В остальном такая комбинация безопасна.

Вот еще какая посуда для газовой плиты может использоваться:

посуда из нержавеющей стали;

алюминиевая посуда;

эмалированная сталь;

посуда с керамическим и тефлоновым покрытием.

Как продлить срок индукционной посуды

Если вы используете индукционную или стеклянную посуду на газовой плите, то лучше приобрести специальные подставки для посуды газовых плит.

Купить их можно практически в любом магазине бытовой техники.

Они выглядят как металлические фигуры, которые размещаются на конфорке и немного сдерживают рассеянный огонь. Подставки помогают продлить срок службы посуды, из какого бы материала она не была изготовлена.