Через страх нашкодити дитині, майбутні матусі дуже піддаються усіляким прикметам. Крім того, забобонів з приводу вагітності дійсно багато.

Чи дійсно вагітним жінкам не можна стригтися – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому вагітним не можна стригтися

З вагітністю пов’язано багато повір’їв, які походять ще від наших предків. Дізнавшись, що дівчина вагітна, старші жінки обов’язково попереджають, що до народження дитини їй не можна фарбувати волосся, стригтися, щось купувати малюкові тощо.

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Проте знайти конструктивну відповідь чому не можна щось з перерахованого робити складно.

У народі існує кілька версій, чому вагітним не можна стригтися:

стрижка мами може вплинути на стать майбутньої дитини – під час стрижки жінка ніби позбавляє хлопчика його статевої ознаки, тому народиться дівчинка;

підстригаючи волосся, вагітна вкорочує життя малюку;

стрижка може спровокувати викидень.

Якщо узагальнити, то цей міф пояснюється так – стригти волосся не можна, бо так ви обрізаєте долю дитини, а фарбувати волосся не можна тому, що фарба містить хімічні компоненти, які шкідливі для плода.

Крім того, існує повір’я, якщо вагітна підстриже волосся перед пологами, то може народити мертвого малюка.

Насправді ж між стрижкою майбутньої мами та внутрішньоутробним розвитком малюка немає жодного наукового взаємозв’язку. І це вже давно доведено науковцями та гінекологами.

Вагітна жінка не повинна припиняти доглядати за собою. Навпаки, дуже важливо, щоб вона відчувала себе красивою та мала гарну зовнішність.

Стригти та фарбувати волосся можна, головне – обирати нетоксичні фарби.