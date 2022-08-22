Из-за страха навредить ребенку, будущие мамочки очень поддаются всяческим приметам. Кроме того, предрассудков по поводу беременности действительно много.

Действительно ли беременным женщинам нельзя стричься — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему беременным нельзя стричься

С беременностью связано много поверий, которые происходят еще от наших предков. Узнав, что девушка беременна, старшие женщины обязательно предупреждают, что до рождения ребенка ей нельзя красить волосы, стричься, что-то покупать малышу и тому подобное.

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Однако найти конструктивный ответ почему нельзя что-то из перечисленного делать сложно.

В народе существует несколько версий, почему беременным нельзя стричься:

стрижка мамы может повлиять на пол будущего ребенка — во время стрижки женщина будто лишает мальчика его полового признака, поэтому родится девочка;

подстригая волосы, беременная укорачивает жизнь малышу;

стрижка может спровоцировать выкидыш.

Если обобщить, то этот миф объясняется так — стричь волосы нельзя, так вы обрезаете судьбу ребенка, а красить волосы нельзя, потому что краска содержит химические компоненты, которые вредны для плода.

Кроме того, существует поверье, если беременная подстрижет волосы перед родами, то может родить мертвого малыша.

На самом же деле между стрижкой будущей мамы и внутриутробным развитием малыша нет никакой научной взаимосвязи. И это уже давно доказано учеными и гинекологами.

Беременная женщина не должна прекращать ухаживать за собой. Напротив, очень важно, чтобы она чувствовала себя красивой и обладала красивой внешностью.

Стричь и красить волосы можно, главное – выбирать нетоксичные краски.