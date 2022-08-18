Біла сукня на весіллі – це прерогатива нареченої. Тому існує негласне правило, що одягати білу сукню на весілля не можна. Якщо ти не наречена, звичайно.

Чому не можна одягати білу сукню на весілля та які забобони існують навколо цього – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи варто одягати білу сукню на весілля

У сучасному світі усі давно відійшли від традиційних стереотипі щодо весілля. Якщо раніше сукня нареченої вважалася символом невинності, тому й повинна бути білосніжною, то сьогодні можна побачити червоні, сині, блакитні чи рожеві весільні сукенки.

Зараз дивляться

Крім того, останні кілька років наречені взагалі відмовляються від суконь, обираючи білі брючні костюми.

У чому б не була вбрана наречена, одягати білу сукню запрошеним гостям вважається дурним тоном. У день весілля головною – саме наречена, тому своїм убранням не можна привертати увагу на себе.

Насправді, конкретних забобонів чи прикмет з приводу білої сукні немає, але все одно не рекомендують одягати надто світлі відтінки, особливо, якщо ви обрали пишну довгу сукню.

Одягнувшись у білосніжний наряд, ви можете накликати невдоволення, хіба що, з боку родичів нареченої, які не сильно зрадіють, побачивши ще одну весільну сукню на комусь з гостей.

Взагалі, щодо одягу краще порадьтесь з нареченою. Можливо, вона й сама не буде проти побачити своїх подруг у білому.

Прикмети навколо весільної сукні

А от навколо сукні нареченої існує багато забобон, які варто дотримуватись, аби шлюб був щасливим: