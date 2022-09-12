В осінньо-зимовий період українці частіше користуються термометрами. Сезонні хвороби та загострення COVID-19 змушують нас хворіти частіше, тому медичні прилади та ліки вдома завжди у відкритому доступі.

Сьогодні все частіше люди користуються електричними або механічними термометрами, вони вважаються більш безпечними, оскільки не мають ртуті. У свою чергу, хтось залишається прихильником ртутних градусників та впевнений, що вони працюють краще.

Не варто забувати, що до ртутних термометрів потрібно ставитись дуже дбайливо, адже вони складаються зі скляного резервуара, наповненого ртуттю. Розбити такий прилад можна за секунду, а з наслідками розбиратися ще кілька днів.

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Чи можна спати в кімнаті, де розбився термометр та що робити, аби ртуть не нашкодила – дізнавалися Факти ICTV.

Чи можна спати у приміщенні, де розбився градусник

Робити цього не можна! Справа у тому, що перебувати у кімнаті з ртутними парами небезпечно, це може призвести до отруєння.

Спочатку потрібно впевнитись, що приміщення повністю очищене від ртуті та її парів, і лише після цього у кімнаті можна перебувати та спати.

Аби повністю вивести ртуть з кімнати необхідно:

прибрати з приміщення ртутні кульки;

з приміщення після цього, зачинити та провітрювати кімнату протягом трьох діб;

та кімнату протягом через три дні варто зробити якісне вологе прибирання у всій квартирі.

Для профілактики наслідків протягом 10-15 днів необхідно проводити щоденні вологі прибирання з невеликим додаванням білизни і роботи тривалі провітрювання оселі.

Розбився градусник – як діяти

Першочергово, потрібно викликати фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Якщо не можете знайти номер, телефонуйте до поліції.

Проте, якщо ви вирішили самостійно впоратись з ртуттю, необхідно:

вивести дітей та домашніх тварин з приміщення (бажано взагалі з оселі); зачиніть двері до кімнати, щоб отруєне повітря не розповсюдилося по квартирі; відчиніть вікна в приміщенні (але не створюйте протяг); уважно оглянути в кімнаті всі поверхні і предмети, на які могла потрапити ртуть; починайте прибирання від кутів кімнати до центру того місця, де ви розбили термометр, аби площа забруднення не збільшилась; спочатку зберіть великі та найпомітніші крапельки ртуті, аби вони не розбилися не менші – візьміть аркуш паперу, зігніть його навпіл, аби закотити кульки на аркуш використовуйте товсту голку; аби зібрати маленькі ртутні капель, використайте скотч; килим, на який потрапила ртуть, доведеться викинути; всі залишки термометра і ртуть помістіть у скляну банку, щільно закрийте її кришкою і передайте в спеціальний пункт утилізації.

Чого не можна робити:

не використовуйте пилосос — якщо у нього потраплять кульки ртуті, його не можна буде використати надалі;

— якщо у нього потраплять кульки ртуті, його не можна буде використати надалі; не прибирайте ртуть віником — кульки перетворяться на ртутний пил , від якого можна отруїтися;

— кульки перетворяться на ртутний , від якого можна отруїтися; не можна витирати ртуть ганчіркою — площа випаровування тільки збільшиться;

— площа випаровування тільки збільшиться; не варто використовувати одяг, який був на вас в момент розбиття градусника – саме одяг та взуття можуть стати джерелом розповсюдження;

не можна довго перебувати та спати в приміщення, де розбився термометр;

викидати термометр у сміттєпровід чи змивати в туалет.

Небезпека розбитого градусника

Напевне, усі ще з дитинства чули, що розбитий ртутний градусник несе велику небезпеку. Як тільки він розбивається, відразу ж з’являються уламки скла і краплі ртуті.

Справа у тому, що ртуть відноситься до першого класу небезпечних і отруйних речовин, яка при температурі +18 °C починає випаровуватися.

Допустимі показники металу у нас вдома, на 1 куб. м не мають перевищувати 0,0003 мл. У градуснику міститься 2-5 г речовини, відповідно, цієї кількості цілком достатньо аби отруїти близько 20 людей.

Під час випаровування ртуті норма показника металу в оселі буде у 300 тис. разів вище норми.

Пари ртуті на 80% не виводяться з організму.

Основна маса ртутних випаровувань потрапляє через легені, а також через шкіру та сльозові покрови. Головний удар ртуть наносить ниркам та головному мозку, крім цього, поверхня дихальних шляхів також може пошкодитися. Це проявляється відхаркуванням кров’ю.

У випадку розбивання градусника та отруєнні: