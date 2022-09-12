В осенне-зимний период украинцы чаще пользуются термометрами. Сезонные болезни и обострения COVID-19 заставляют нас болеть чаще, поэтому медицинские приборы и лекарства дома всегда в открытом доступе.

Сегодня все чаще люди пользуются электрическими или механическими термометрами, они считаются более безопасными, поскольку не имеют ртути. В свою очередь, кто-то остается сторонником ртутных градусников и уверен, что они работают лучше.

Не стоит забывать, что к ртутных термометров нужно относиться очень бережно, ведь они состоят из стеклянного резервуара, наполненного ртутью. Разбить такой прибор можно за секунду, а с последствиями разбираться еще несколько дней.

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Можно ли спать в комнате, где разбился термометр и что делать, чтобы ртуть не навредила — узнавали Факты ICTV.

Можно ли спать в помещении, где разбился градусник

Делать этого нельзя! Дело в том, что находиться в комнате с ртутными парами опасно, это может привести к отравлению.

Сначала нужно убедиться, что помещение полностью очищено от ртути и ее паров, и только после этого в комнате можно находиться и спать.

Чтобы полностью вывести ртуть из комнаты необходимо:

убрать из помещения ртутные шарики ;

из помещения ; после этого, закрыть и проветривать комнату в течение трех суток ;

комнату в течение ; через три дня стоит сделать качественную влажную уборку во всей квартире.

Для профилактики последствий в течение 10-15 дней необходимо проводить ежедневные влажные уборки с небольшим добавлением белья и работы длительные проветривания дома.

Разбился градусник — как действовать

В первую очередь, нужно вызвать специалистов через местный государственный орган по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. Если не можете найти номер, звоните в полицию.

Однако, если вы решили самостоятельно справиться с ртутью, необходимо:

вывести детей и домашних животных из помещения (желательно вообще из дома);

закройте дверь в комнату, чтобы отравленный воздух не распространился по квартире;

в комнату, чтобы отравленный воздух не распространился по квартире; откройте окна в помещении (но не создавайте сквозняк);

в помещении (но не создавайте сквозняк); внимательно осмотреть в комнате все поверхности и предметы, на которые могла попасть ртуть;

начинайте уборку от углов комнаты до центра того места, где вы разбили термометр, чтобы площадь загрязнения не увеличилась;

сначала соберите крупные и заметные капельки ртути, чтобы они не разбились не меньше — возьмите лист бумаги, согните его пополам, чтобы закатить шарики на лист используйте толстую иглу;

чтобы собрать маленькие ртутные капель, используйте скотч ;

; ковер, на который попала ртуть, придется выбросить ;

; все остатки термометра и ртуть поместите в стеклянную банку, плотно закройте ее крышкой и передайте в специальный пункт утилизации.

Чего нельзя делать:

не используйте пылесос — если в него попадут шарики ртути, его нельзя будет использовать в дальнейшем;

— если в него попадут шарики ртути, его нельзя будет использовать в дальнейшем; не убирайте ртуть веником — шарики превратятся в ртутную пыль, от которой можно отравиться;

— шарики превратятся в ртутную пыль, от которой можно отравиться; нельзя вытирать ртуть тряпкой — площадь испарения только увеличится;

— площадь испарения только увеличится; не стоит использовать одежду, которая была на вас в момент разбития градусника — именно одежда и обувь могут стать источником распространения;

нельзя долго находиться и спать в помещение, где разбился термометр;

выбрасывать термометр в мусоропровод или смывать в туалет.

Опасность разбитого градусника

Наверное, все еще с детства слышали, что разбитый ртутный градусник несет большую опасность. Как только он разбивается, сразу же появляются осколки стекла и капли ртути.

Дело в том, что ртуть относится к первому классу опасных и ядовитых веществ, которая при температуре +18 °C начинает испаряться.

Допустимые показатели металла у нас дома, на 1 куб. м не должны превышать 0,0003 мл. В градуснике содержится 2-5 г вещества, соответственно, этого количества вполне достаточно, чтобы отравить около 20 человек.

При испарении ртути норма показателя металла в доме будет в 300 тыс. раз выше нормы.

Пары ртути на 80% не выводятся из организма.

Основная масса ртутных испарений попадает через легкие, а также через кожу и сльозные покрова. Главный удар ртуть наносит почкам и головному мозгу, кроме этого, поверхность дыхательных путей также может повредиться. Это проявляется отхаркиванием кровью.

В случае разбивания градусника и отравлении: