В осенне-зимний период украинцы чаще пользуются термометрами. Сезонные болезни и обострения COVID-19 заставляют нас болеть чаще, поэтому медицинские приборы и лекарства дома всегда в открытом доступе.
Сегодня все чаще люди пользуются электрическими или механическими термометрами, они считаются более безопасными, поскольку не имеют ртути. В свою очередь, кто-то остается сторонником ртутных градусников и уверен, что они работают лучше.
Не стоит забывать, что к ртутных термометров нужно относиться очень бережно, ведь они состоят из стеклянного резервуара, наполненного ртутью. Разбить такой прибор можно за секунду, а с последствиями разбираться еще несколько дней.
Можно ли спать в комнате, где разбился термометр и что делать, чтобы ртуть не навредила — узнавали Факты ICTV.
Можно ли спать в помещении, где разбился градусник
Делать этого нельзя! Дело в том, что находиться в комнате с ртутными парами опасно, это может привести к отравлению.
Сначала нужно убедиться, что помещение полностью очищено от ртути и ее паров, и только после этого в комнате можно находиться и спать.
Чтобы полностью вывести ртуть из комнаты необходимо:
- убрать из помещения ртутные шарики;
- после этого, закрыть и проветривать комнату в течение трех суток;
- через три дня стоит сделать качественную влажную уборку во всей квартире.
Для профилактики последствий в течение 10-15 дней необходимо проводить ежедневные влажные уборки с небольшим добавлением белья и работы длительные проветривания дома.
Разбился градусник — как действовать
В первую очередь, нужно вызвать специалистов через местный государственный орган по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. Если не можете найти номер, звоните в полицию.
Однако, если вы решили самостоятельно справиться с ртутью, необходимо:
- вывести детей и домашних животных из помещения (желательно вообще из дома);
- закройте дверь в комнату, чтобы отравленный воздух не распространился по квартире;
- откройте окна в помещении (но не создавайте сквозняк);
- внимательно осмотреть в комнате все поверхности и предметы, на которые могла попасть ртуть;
- начинайте уборку от углов комнаты до центра того места, где вы разбили термометр, чтобы площадь загрязнения не увеличилась;
- сначала соберите крупные и заметные капельки ртути, чтобы они не разбились не меньше — возьмите лист бумаги, согните его пополам, чтобы закатить шарики на лист используйте толстую иглу;
- чтобы собрать маленькие ртутные капель, используйте скотч;
- ковер, на который попала ртуть, придется выбросить;
- все остатки термометра и ртуть поместите в стеклянную банку, плотно закройте ее крышкой и передайте в специальный пункт утилизации.
Чего нельзя делать:
- не используйте пылесос — если в него попадут шарики ртути, его нельзя будет использовать в дальнейшем;
- не убирайте ртуть веником — шарики превратятся в ртутную пыль, от которой можно отравиться;
- нельзя вытирать ртуть тряпкой — площадь испарения только увеличится;
- не стоит использовать одежду, которая была на вас в момент разбития градусника — именно одежда и обувь могут стать источником распространения;
- нельзя долго находиться и спать в помещение, где разбился термометр;
- выбрасывать термометр в мусоропровод или смывать в туалет.
Опасность разбитого градусника
Наверное, все еще с детства слышали, что разбитый ртутный градусник несет большую опасность. Как только он разбивается, сразу же появляются осколки стекла и капли ртути.
Дело в том, что ртуть относится к первому классу опасных и ядовитых веществ, которая при температуре +18 °C начинает испаряться.
Допустимые показатели металла у нас дома, на 1 куб. м не должны превышать 0,0003 мл. В градуснике содержится 2-5 г вещества, соответственно, этого количества вполне достаточно, чтобы отравить около 20 человек.
При испарении ртути норма показателя металла в доме будет в 300 тыс. раз выше нормы.
Пары ртути на 80% не выводятся из организма.
Основная масса ртутных испарений попадает через легкие, а также через кожу и сльозные покрова. Главный удар ртуть наносит почкам и головному мозгу, кроме этого, поверхность дыхательных путей также может повредиться. Это проявляется отхаркиванием кровью.
В случае разбивания градусника и отравлении:
- Страдает нервная система.
- Проявляется апатия — безразличие ко всему связано с тем, что происходит хроническое поражение головного мозга.
- Теряется концентрация внимания, человек не может сосредоточиться и теряется память.
- Человек чувствует чрезмерную усталость и постоянно хочет спать.
- Сильные и частые головные боли, головокружение и тошнота будут сопровождать человека. Кроме того, длительные головные боли указывают на хроническое отравление ртути.
- Тремор или дрожание рук.
- Возможно повышение температуры тела.
- Может быть больно глотать.
- Щитовидная железа может увеличиться.