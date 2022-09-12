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Можно ли спать в комнате, где разбился градусник: как действовать

12 сентября 2022, 17:16
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Можно ли спать в комнате, где разбился градусник: как действовать
Источник: Depositphotos

В осенне-зимний период украинцы чаще пользуются термометрами. Сезонные болезни и обострения COVID-19 заставляют нас болеть чаще, поэтому медицинские приборы и лекарства дома всегда в открытом доступе.

Сегодня все чаще люди пользуются электрическими или механическими термометрами, они считаются более безопасными, поскольку не имеют ртути. В свою очередь, кто-то остается сторонником ртутных градусников и уверен, что они работают лучше.

Не стоит забывать, что к ртутных термометров нужно относиться очень бережно, ведь они состоят из стеклянного резервуара, наполненного ртутью. Разбить такой прибор можно за секунду, а с последствиями разбираться еще несколько дней.

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Можно ли спать в помещении, где разбился градусник

Делать этого нельзя! Дело в том, что находиться в комнате с ртутными парами опасно, это может привести к отравлению.

Сначала нужно убедиться, что помещение полностью очищено от ртути и ее паров, и только после этого в комнате можно находиться и спать.

Чтобы полностью вывести ртуть из комнаты необходимо:

  • убрать из помещения ртутные шарики;
  • после этого, закрыть и проветривать комнату в течение трех суток;
  • через три дня стоит сделать качественную влажную уборку во всей квартире.

Для профилактики последствий в течение 10-15 дней необходимо проводить ежедневные влажные уборки с небольшим добавлением белья и работы длительные проветривания дома.

Разбился градусник — как действовать

Фото: Depositphotos

В первую очередь, нужно вызвать специалистов через местный государственный орган по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.  Если не можете найти номер, звоните в полицию.

Однако, если вы решили самостоятельно справиться с ртутью, необходимо:

  • вывести детей и домашних животных из помещения (желательно вообще из дома);
  • закройте дверь в комнату, чтобы отравленный воздух не распространился по квартире;
  • откройте окна в помещении (но не создавайте сквозняк);
  • внимательно осмотреть в комнате все поверхности и предметы, на которые могла попасть ртуть;
  • начинайте уборку от углов комнаты до центра того места, где вы разбили термометр, чтобы площадь загрязнения не увеличилась;
  • сначала соберите крупные и заметные капельки ртути, чтобы они не разбились не меньше — возьмите лист бумаги, согните его пополам, чтобы закатить шарики на лист используйте толстую иглу;
  • чтобы собрать маленькие ртутные капель, используйте скотч;
  • ковер, на который попала ртуть, придется выбросить;
  • все остатки термометра и ртуть поместите в стеклянную банку, плотно закройте ее крышкой и передайте в специальный пункт утилизации.

Чего нельзя делать:

  • не используйте пылесос — если в него попадут шарики ртути, его нельзя будет использовать в дальнейшем;
  • не убирайте ртуть веником — шарики превратятся в ртутную пыль, от которой можно отравиться;
  • нельзя вытирать ртуть тряпкой — площадь испарения только увеличится;
  • не стоит использовать одежду, которая была на вас в момент разбития градусника — именно одежда и обувь могут стать источником распространения;
  • нельзя долго находиться и спать в помещение, где разбился термометр;
  • выбрасывать термометр в мусоропровод или смывать в туалет.

Опасность разбитого градусника

Наверное, все еще с детства слышали, что разбитый ртутный градусник несет большую опасность. Как только он разбивается, сразу же появляются осколки стекла и капли ртути.

Дело в том, что ртуть относится к первому классу опасных и ядовитых веществ, которая при температуре +18 °C начинает испаряться.

Допустимые показатели металла у нас дома, на 1 куб. м не должны превышать 0,0003 мл. В градуснике содержится 2-5 г вещества, соответственно, этого количества вполне достаточно, чтобы отравить около 20 человек.

При испарении ртути норма показателя металла в доме будет в 300 тыс. раз выше нормы.

Пары ртути на 80% не выводятся из организма.

Основная масса ртутных испарений попадает через легкие, а также через кожу и сльозные покрова. Главный удар ртуть наносит почкам и головному мозгу, кроме этого, поверхность дыхательных путей также может повредиться. Это проявляется отхаркиванием кровью.

В случае разбивания градусника и отравлении:

  • Страдает нервная система.
  • Проявляется апатия — безразличие ко всему связано с тем, что происходит хроническое поражение головного мозга.
  • Теряется концентрация внимания, человек не может сосредоточиться и теряется память.
  • Человек чувствует чрезмерную усталость и постоянно хочет спать.
  • Сильные и частые головные боли, головокружение и тошнота будут сопровождать человека. Кроме того, длительные головные боли указывают на хроническое отравление ртути.
  • Тремор или дрожание рук.
  • Возможно повышение температуры тела.
  • Может быть больно глотать.
  • Щитовидная железа может увеличиться.
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