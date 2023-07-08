Гігієна домашніх улюбленців завжди дуже важлива, та викликає багато суперечок. Насамперед власників тварин турбує, чи можна кота або собаку мити шампунем для людей. Факти ICTV вирішили прояснити ситуацію та раз і назавжди з’ясувати це питання з лікаркою ветеринарної медицини, анестезіологом-реаніматологом Вікторією Фільштінською-Лялько.

Чи можна мити кота або собаку людським шампунем

Експерт стверджує, що тварин не можна мити людським шампунем, адже шерсть і шкіра кота та собаки не є ідентичною до людської.

– Відповідь однозначна – не можна мити кота або собаку людським шампунем. Шерсть і шкіра тварин не є такою самою, як волосся та шкіра людей, рН використовується інший, – стверджує лікарка ветеринарної медицини.

Фільштінська-Лялько зазначає, що для тварин необхідно набагато більш лужне середовище, рН шкіри кота приблизно 6,2-7,2, тоді як у людей цей показник дорівнює 5,2-6,2.

До того ж, кількість шарів у шкірі тварин набагато менша, ніж у людей. Тому й вона більш чутлива, ніж наша, пояснює лікарка ветеринарної медицини.

Що буде, якщо мити кота або собаку людським шампунем

Справа у тому, що шампунь для людей може бути жорстким для котів і собак. А це у свою чергу провокуватиме сухість, лупу, висипи, подразнення та свербіж.

До того ж ароматизатори, що застосовуються у створенні шампунів для людей, можуть бути надто сильними. Тож вони подразнюватимуть чутливий носик вашого домашнього улюбленця.

Як часто потрібно купати кота або собаку

Лікарка ветеринарної медицини каже, що взагалі коти вкрай рідко потребують купання.

– Я би навіть сказала, що майже ніколи не потрібно купати кота, окрім випадків, коли він за якоїсь причини сильно забруднився, наприклад, під час прогулянки, або потребує лікування спеціальним лікувальним шампунем. Окрім цих зазначених випадків, зазвичай, котів купати не треба, – пояснює експерт.

Собак, незалежно від породи, купати краще не частіше, ніж раз на місяць. Та якщо забруднився під час прогулянки або деінде – купаємо без проблем, але пам’ятаємо, що мити тваринку людським шампунем не можна.

Така частота купання собак стосується лише тих, які живуть у будинку. Тварин, які живуть у будці, вольєрі, купають раз на 2-3 місяці. Така різниця пов’язана із тим, що у місті на шерсті швидше накопичуються речовини, злизування яких може нашкодити здоров’ю собаки. Тож гігієнічні процедури потрібно проводити частіше, ніж в екологічно чистій місцевості.

Як обрати шампунь для кота й собаки

Для котів і собак слід обирати спеціальні шампуні з маркуванням “для собак” і “для котів”, із позначкою “для повсякденного використання”. Крім того, уникайте шампунів з різкими запахами, а також із вмістом спирту, формальдегіду мінеральних олій, парабенів, натрію лаурилсульфату.

– Бажано обирати шампуні без сильних ароматів, формальдегіду, спирту, мінеральних олій, парабенів, натрію лаурілсульфату. Краще, щоб шампунь був промаркований як “гіпоалергенний”, – розповідає Фільштінська-Лялько.

Крім того, для тварин, що не люблять водні процедури, але можуть їх потребувати, є сухі шампуні.