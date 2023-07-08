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Можно ли мыть кота и собаку человеческим шампунем: объяснение эксперта

8 июля 2023, 17:24
Малиновская Ангелина редактор ленты
Можно ли мыть кота и собаку человеческим шампунем: объяснение эксперта
Источник: Pixabay

Гигиена домашних любимцев всегда очень важна, но вызывает много споров. Прежде всего владельцев животных беспокоит, можно ли кота или собаку мыть шампунем для людей. Факты ICTV решили прояснить ситуацию с врачом ветеринарной медицины, анестезиологом-реаниматологом Викторией Фильштинской-Лялько.

Можно ли мыть кота или собаку человеческим шампунем

Эксперт утверждает, что животных нельзя мыть человеческим шампунем, ведь шерсть и кожа кота или собаки не схожа с нашей.

— Ответ однозначен — нельзя мыть кота или собаку человеческим шампунем. Шерсть и кожа животных не является такой же, как волосы и кожа людей, рН используется другой, — утверждает врач ветеринарной медицины.

Фильштинская-Лялько отмечает, что для животных необходима щелочная среда гораздо выше, рН кожи кота примерно 6,2-7,2, в то время как у людей этот показатель равен 5,2-6,2.

К тому же, количество слоев в коже животных намного меньше, чем у людей. Поэтому она и более чувствительна, чем наша, объясняет врач ветеринарной медицины.

Что будет, если мыть кота или собаку человеческим шампунем

Дело в том, что шампунь для людей может быть жестким для кошек и собак. А это, в свою очередь, будет провоцировать сухость, перхоть, сыпь, раздражение и зуд.

К тому же ароматизаторы, применяемые при создании шампуней для людей, могут быть слишком сильными. Поэтому они будут раздражать чувствительный носик вашего домашнего любимца.

Как часто нужно купать кота или собаку

Фото: Pixabay

Врач ветеринарной медицины говорит, что, вообще, коты крайне редко нуждаются в купании.

— Я бы даже сказала, что почти никогда не нужно купать кота, кроме случаев, когда он по какой-то причине сильно загрязнился, например, во время прогулки, или нуждается в лечении специальным лечебным шампунем. Кроме этих указанных случаев, как правило, котов купать не надо, — объясняет эксперт.

Собак, независимо от породы, купать лучше не чаще, чем раз в месяц. Но если испачкался во время прогулки или где-то еще — купаем без проблем, но помним, что мыть животное человеческим шампунем нельзя.

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Такая частота купания собак касается только тех, которые живут в доме. Животных, которые сидят в будке, вольере, купают раз в 2-3 месяца. Такая разница связана с тем, что в городе на шерсти быстрее накапливаются вещества, слизывание которых может навредить здоровью собаки. Поэтому гигиенические процедуры нужно проводить чаще, чем в экологически чистой местности.

Как выбрать шампунь для кота и собаки

Для кошек и собак следует выбирать специальные шампуни с маркировкой “для собак” и “для кошек”, с пометкой “для повседневного использования”. Кроме того, избегайте шампуней с резкими запахами, а также с содержанием спирта, формальдегида минеральных масел, парабенов, натрия лаурилсульфата.

— Желательно выбирать шампуни без сильных ароматов, формальдегида, спирта, минеральных масел, парабенов, натрия лаурилсульфата. Лучше, чтобы шампунь был промаркирован как “гипоаллергенный”, — рассказывает Фильштинская-Лялько.

Кроме того, для животных, которые не любят водные процедуры, но могут в них нуждаться, существуют сухие шампуни.

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