Гигиена домашних любимцев всегда очень важна, но вызывает много споров. Прежде всего владельцев животных беспокоит, можно ли кота или собаку мыть шампунем для людей. Факты ICTV решили прояснить ситуацию с врачом ветеринарной медицины, анестезиологом-реаниматологом Викторией Фильштинской-Лялько.

Можно ли мыть кота или собаку человеческим шампунем

Эксперт утверждает, что животных нельзя мыть человеческим шампунем, ведь шерсть и кожа кота или собаки не схожа с нашей.

— Ответ однозначен — нельзя мыть кота или собаку человеческим шампунем. Шерсть и кожа животных не является такой же, как волосы и кожа людей, рН используется другой, — утверждает врач ветеринарной медицины.

Фильштинская-Лялько отмечает, что для животных необходима щелочная среда гораздо выше, рН кожи кота примерно 6,2-7,2, в то время как у людей этот показатель равен 5,2-6,2.

К тому же, количество слоев в коже животных намного меньше, чем у людей. Поэтому она и более чувствительна, чем наша, объясняет врач ветеринарной медицины.

Что будет, если мыть кота или собаку человеческим шампунем

Дело в том, что шампунь для людей может быть жестким для кошек и собак. А это, в свою очередь, будет провоцировать сухость, перхоть, сыпь, раздражение и зуд.

К тому же ароматизаторы, применяемые при создании шампуней для людей, могут быть слишком сильными. Поэтому они будут раздражать чувствительный носик вашего домашнего любимца.

Как часто нужно купать кота или собаку

Врач ветеринарной медицины говорит, что, вообще, коты крайне редко нуждаются в купании.

— Я бы даже сказала, что почти никогда не нужно купать кота, кроме случаев, когда он по какой-то причине сильно загрязнился, например, во время прогулки, или нуждается в лечении специальным лечебным шампунем. Кроме этих указанных случаев, как правило, котов купать не надо, — объясняет эксперт.

Собак, независимо от породы, купать лучше не чаще, чем раз в месяц. Но если испачкался во время прогулки или где-то еще — купаем без проблем, но помним, что мыть животное человеческим шампунем нельзя.

Такая частота купания собак касается только тех, которые живут в доме. Животных, которые сидят в будке, вольере, купают раз в 2-3 месяца. Такая разница связана с тем, что в городе на шерсти быстрее накапливаются вещества, слизывание которых может навредить здоровью собаки. Поэтому гигиенические процедуры нужно проводить чаще, чем в экологически чистой местности.

Как выбрать шампунь для кота и собаки

Для кошек и собак следует выбирать специальные шампуни с маркировкой “для собак” и “для кошек”, с пометкой “для повседневного использования”. Кроме того, избегайте шампуней с резкими запахами, а также с содержанием спирта, формальдегида минеральных масел, парабенов, натрия лаурилсульфата.

— Желательно выбирать шампуни без сильных ароматов, формальдегида, спирта, минеральных масел, парабенов, натрия лаурилсульфата. Лучше, чтобы шампунь был промаркирован как “гипоаллергенный”, — рассказывает Фильштинская-Лялько.

Кроме того, для животных, которые не любят водные процедуры, но могут в них нуждаться, существуют сухие шампуни.