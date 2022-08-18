Вважається, що жінка під час менструації не може відвідувати церкву, мовляв, у ці дні вона стає нечистою.

Факти ICTV розбиралися, чи може жінка під час місячних заходити до церкви.

Розвіювання міфів

Ходити до церкви під час менструації можна, жінка не вважається через природні фізіологічні процеси нечистою, чи не достойною відвідувати храм.

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Існує міф, що жінкам під час менструації не можна заходити в церкву, бути присутніми на служінні і торкатися святинь та ікон. Проте це не правда.

– Вважати так помилково! Від апостола Павла ми знаємо, що “всяке творiння Боже добре” (1 Тим. 4: 4). А отже, жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати “нечистим” через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування цього організму, – зазначають у Православній церкві України.

Проте дійсно, були часи, коли жінок вважали нечистими через менструацію. За Старим Завітом не тільки жінка під час цих днів вважалася “нечистою”, але й кожен, хто торкався її.

В ПЦУ пояснюють, що в Старому Завіті “нечистим” називали людей, які або не дотримувалися гігієнічних норм, або мали заразну та небезпечну для інших хворобу.

Однак в ХХІ столітті є велика кількість різних гігієнічних засобів, які жінки можуть застосовувати під час місячних, тому вважати їх нечистими немає підстав.