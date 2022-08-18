Считается, что женщина во время менструации не может посещать церковь, мол, в эти дни она становится нечистой.

Факты ICTV разбирались, может ли женщина во время месячных заходить в церковь.

Развеивание мифов

Ходить в церковь во время менструации можна, женщина не считается из-за естественных физиологических процессов нечистой, не достойной посещать храм.

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Существует миф, что женщинам во время менструации нельзя ходить в церковь, присутствовать на служении и касаться святынь и икон. Однако это не правда.

— Считать так ошибочно! От апостола Павла мы знаем, что “всякое творение Божие хорошо” (1 Тим. 4: 4). А значит, женский организм, сотворенный Господом, является прекрасным и не может стать “нечистым” из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования этого организма, — отмечают в Православной Церкви Украины.

Однако действительно, были времена, когда женщин считали нечистыми из-за менструации. По Ветхому Завету не только женщина во время этих дней считалась “нечистой”, но и каждый, кто касался ее.

В ПЦУ объясняют, что в Ветхом Завете “нечистым” называли людей, которые либо не соблюдали гигиенических норм, или имели заразную и опасную для других болезнь.

Однако в ХХІ веке имеется большое количество различных гигиенических средств, которые женщины могут применять во время месячных, поэтому считать их нечистыми нет оснований.