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Чудово тамує спрагу та голод: рецепт окрошки на пиві

26 Червня 2022, 17:05
Ніка Коршунова практикантка сайту
Окрошка на пиві - рецепт приготування
Джерело: Depositphotos

Окрошка – суп літній. Ця страва ідеально підійде для спекотного дня. Традиційно окрошку готують на квасі, однак його можна замінити на щось інше – наприклад, на пиво. Окрошка на пиві прекрасно тамує спрагу і голод.

Ми поділимося з вами найшвидшим і найпростішим рецептом окрошки на пиві.

Інгредієнти:

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  • Темне пиво — 1 л
  • Редиска — 2 шт.
  • Огірки — 2 шт.
  • Ковбаса Лікарська — 400 г
  • Зелена цибуля — 1 пучок
  • Картопля — 2 шт.
  • Яйця — 2 шт.
  • Сіль — 1-2 ч.л.

Окрошка на пиві  – рецепт приготування

Для приготування вам знадобиться приблизно 30 хвилин.

Помийте картоплю, відваріть її в мундирі та залиште вистигнути. Почистіть картоплю від шкірки та наріжте невеликими кубиками.

Помийте огірки, почистіть їх і також наріжте кубиками.

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Зваріть яйця, залиште вистигнути, звільніть від шкаралупи і поріжте на дрібні кубики.

Ковбасу наріжте маленькими скибочками. Її можна замінити на інший вид м‘яса.

Редиску варто помити, тоді просушити, зрізати кінчики і нарізати кружечками.

Далі помийте зелену цибулю, просушіть і мілко нарубайте.

Все змішайте в одній глибокій посудині. Посоліть і залийте окрошку прохолодним пивом. Тоді знову перемішайте.

Смачного!

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