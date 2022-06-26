Окрошка – суп літній. Ця страва ідеально підійде для спекотного дня. Традиційно окрошку готують на квасі, однак його можна замінити на щось інше – наприклад, на пиво. Окрошка на пиві прекрасно тамує спрагу і голод.

Ми поділимося з вами найшвидшим і найпростішим рецептом окрошки на пиві.

Інгредієнти:

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Темне пиво — 1 л

Редиска — 2 шт.

Огірки — 2 шт.

Ковбаса Лікарська — 400 г

Зелена цибуля — 1 пучок

Картопля — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Сіль — 1-2 ч.л.

Окрошка на пиві – рецепт приготування

Для приготування вам знадобиться приблизно 30 хвилин.

Помийте картоплю, відваріть її в мундирі та залиште вистигнути. Почистіть картоплю від шкірки та наріжте невеликими кубиками.

Помийте огірки, почистіть їх і також наріжте кубиками.

Зваріть яйця, залиште вистигнути, звільніть від шкаралупи і поріжте на дрібні кубики.

Ковбасу наріжте маленькими скибочками. Її можна замінити на інший вид м‘яса.

Редиску варто помити, тоді просушити, зрізати кінчики і нарізати кружечками.

Далі помийте зелену цибулю, просушіть і мілко нарубайте.

Все змішайте в одній глибокій посудині. Посоліть і залийте окрошку прохолодним пивом. Тоді знову перемішайте.

Смачного!