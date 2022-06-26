Окрошка – суп літній. Ця страва ідеально підійде для спекотного дня. Традиційно окрошку готують на квасі, однак його можна замінити на щось інше – наприклад, на пиво. Окрошка на пиві прекрасно тамує спрагу і голод.
Ми поділимося з вами найшвидшим і найпростішим рецептом окрошки на пиві.
Інгредієнти:
- Темне пиво — 1 л
- Редиска — 2 шт.
- Огірки — 2 шт.
- Ковбаса Лікарська — 400 г
- Зелена цибуля — 1 пучок
- Картопля — 2 шт.
- Яйця — 2 шт.
- Сіль — 1-2 ч.л.
Окрошка на пиві – рецепт приготування
Для приготування вам знадобиться приблизно 30 хвилин.
Помийте картоплю, відваріть її в мундирі та залиште вистигнути. Почистіть картоплю від шкірки та наріжте невеликими кубиками.
Помийте огірки, почистіть їх і також наріжте кубиками.
Зваріть яйця, залиште вистигнути, звільніть від шкаралупи і поріжте на дрібні кубики.
Ковбасу наріжте маленькими скибочками. Її можна замінити на інший вид м‘яса.
Редиску варто помити, тоді просушити, зрізати кінчики і нарізати кружечками.
Далі помийте зелену цибулю, просушіть і мілко нарубайте.
Все змішайте в одній глибокій посудині. Посоліть і залийте окрошку прохолодним пивом. Тоді знову перемішайте.
Смачного!