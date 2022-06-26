Окрошка – суп летний. Это блюдо идеально подойдет для жаркого дня. Традиционно крошку готовят на квасе, однако его можно заменить чем-то другим — к примеру, пивом. Окрошка на пиве прекрасно утоляет жажду и голод.

Мы поделимся с вами самым быстрым и простым рецептом окрошки на пиве.

Ингредиенты:

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Темное пиво – 1 л

Редис — 2 шт.

Огурцы – 2 шт.

Колбаса Докторская — 400 г

Зеленый лук — 1 пучок

Картофель – 2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Соль – 1-2 ч.л.

Окрошка на пиве — рецепт приготовления

Для приготовления вам понадобится около 30 минут.

Помойте картофель, отварите его в мундире и оставьте остывать. Очистите картофель от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Помойте огурцы, почистите их и нарежьте кубиками.

Сварите яйца, оставьте остывать, освободите от скорлупы и порежьте на мелкие кубики.

Колбасу нарежьте маленькими ломтиками. Ее можно заменить другим видом мяса.

Редис следует помыть, тогда просушить, срезать кончики и нарезать кружочками.

Затем помойте зеленый лук, просушите и мелко нарубите.

Все смешайте в одной глубокой посудине. Посолите и залейте крошку прохладным пивом. Тогда снова перемешайте.

Приятного аппетита!