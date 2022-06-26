Окрошка – суп летний. Это блюдо идеально подойдет для жаркого дня. Традиционно крошку готовят на квасе, однако его можно заменить чем-то другим — к примеру, пивом. Окрошка на пиве прекрасно утоляет жажду и голод.
Мы поделимся с вами самым быстрым и простым рецептом окрошки на пиве.
Ингредиенты:
- Темное пиво – 1 л
- Редис — 2 шт.
- Огурцы – 2 шт.
- Колбаса Докторская — 400 г
- Зеленый лук — 1 пучок
- Картофель – 2 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Соль – 1-2 ч.л.
Окрошка на пиве — рецепт приготовления
Для приготовления вам понадобится около 30 минут.
Помойте картофель, отварите его в мундире и оставьте остывать. Очистите картофель от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
Помойте огурцы, почистите их и нарежьте кубиками.
Сварите яйца, оставьте остывать, освободите от скорлупы и порежьте на мелкие кубики.
Колбасу нарежьте маленькими ломтиками. Ее можно заменить другим видом мяса.
Редис следует помыть, тогда просушить, срезать кончики и нарезать кружочками.
Затем помойте зеленый лук, просушите и мелко нарубите.
Все смешайте в одной глубокой посудине. Посолите и залейте крошку прохладным пивом. Тогда снова перемешайте.
Приятного аппетита!