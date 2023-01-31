Якщо ваш холодильник видає звуки під час роботи – це нормальне явище. Однак іноді різкий стукіт або клацання лякають та насторожують. Чому стукає холодильник і що з цим робити – читайте в матеріалі.
Насправді причин стукання може бути безліч. Навіть новий холодильник може видавати такі звуки перші 3-5 днів. Це нормально.
Однак якщо такі звуки виникають під час роботи старого холодильника, потрібно його оглянути і перевірити, чи справно він працює і чи не торкається розташованих поряд меблів. Варто зазначити, що техніку потрібно розташовувати на 10-15 см одна від одної.
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Чому стукає холодильник: основні причини
- Погано зачиняються дверцята. Коли вони погано прилягають до холодильника, ви можете чути стукіт. Аби усунути проблему, потрібно підкласти у дверцята папір (наприклад, газету). Також можна замінити тріснуту гуму.
- Холодильник неправильно стоїть. Якщо ніжки стоять не так, як потрібно, треба їх покрутити в різні боки і підставити щось тверде. Холодильник повинен стояти рівно.
- Неправильно розміщені продукти. Якщо поруч із каструлями стоять банки, вони можуть стукати одна об одну.
- Температура. Поставте правильний режим для морозилки і холодильника.
- Неправильно розміщенні внутрішні елементи. Якщо полички некоректно розміщені, усуньте цю проблему самостійно.
- Щось потрапило в систему охолодження. В такому випадку потрібно викликати майстра. Потрапити предмет може в тому випадку, якщо ви щось кладете на дах холодильника (наприклад, монети, серветки тощо).
- Стукає компресор приладу. Це серце холодильника, тому ігнорувати шум у цій частині не варто. Краще одразу викличте спеціаліста.
- Неправильне закріплення мотора або провисання на підвісках. В такому разі холодильник стукає після вимкнення. Майстер повинен демонтувати конденсатор, відкрутити кріпильні гвинти й усунути проблему.
- Майстра також потрібно викликати, коли ви чуєте не стукіт, а радше клацання у терморегуляторі. Якщо холодильник при цьому сам вмикається і вимикається – він зламався.
Як уникнути шуму та стукання
- Правильно встановіть холодильник, аби він стояв рівно і подалі від батарей та сонячних променів.
- Правильно встановіть полиці та покладіть їжу.
- Стежте за режимом холодильника.
- Розморожуйте його вчасно. Не чекайте великих наростів та бурульок.
- Якщо холодильник видає стукання постійно, краще викличте майстра.
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