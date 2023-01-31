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Чому стукає холодильник: причини та методи усунення

31 Січня 2023, 16:10
Анна Голішевська Редакторка сайту
Холодильник
Джерело: Unsplash

Якщо ваш холодильник видає звуки під час роботи –  це нормальне явище. Однак іноді різкий стукіт або клацання лякають та насторожують. Чому стукає холодильник і що з цим робити –  читайте в матеріалі.

Насправді причин стукання може бути безліч. Навіть новий холодильник може видавати такі звуки перші 3-5 днів. Це нормально.

Однак якщо такі звуки виникають під час роботи старого холодильника, потрібно його оглянути і перевірити, чи справно він працює і чи не торкається розташованих поряд меблів. Варто зазначити, що техніку потрібно розташовувати на 10-15 см одна від одної.

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Чому стукає холодильник: основні причини

  1. Погано зачиняються дверцята. Коли вони погано прилягають до холодильника, ви можете чути стукіт. Аби усунути проблему, потрібно підкласти у дверцята папір (наприклад, газету). Також можна замінити тріснуту гуму.
  2. Холодильник неправильно стоїть. Якщо ніжки стоять не так, як потрібно, треба їх покрутити в різні боки і підставити щось тверде. Холодильник повинен стояти рівно.
  3. Неправильно розміщені продукти. Якщо поруч із каструлями стоять банки, вони можуть стукати одна об одну.
  4. Температура. Поставте правильний режим для морозилки і холодильника.
  5. Неправильно розміщенні внутрішні елементи. Якщо полички некоректно розміщені, усуньте цю проблему самостійно.
  6. Щось потрапило в систему охолодження. В такому випадку потрібно викликати майстра. Потрапити предмет може в тому випадку, якщо ви щось кладете на дах холодильника (наприклад, монети, серветки тощо).
  7. Стукає компресор приладу. Це серце холодильника, тому ігнорувати шум у цій частині не варто. Краще одразу викличте спеціаліста.
  8. Неправильне закріплення мотора або провисання на підвісках. В такому разі холодильник стукає після вимкнення. Майстер повинен демонтувати конденсатор, відкрутити кріпильні гвинти й усунути проблему.
  9. Майстра також потрібно викликати, коли ви чуєте не стукіт, а радше клацання у терморегуляторі. Якщо холодильник при цьому сам вмикається і вимикається –  він зламався.

Як уникнути шуму та стукання

  • Правильно встановіть холодильник, аби він стояв рівно і подалі від батарей та сонячних променів.
  • Правильно встановіть полиці та покладіть їжу.
  • Стежте за режимом холодильника.
  • Розморожуйте його вчасно. Не чекайте великих наростів та бурульок.
  • Якщо холодильник видає стукання постійно, краще викличте майстра.
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