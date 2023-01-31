Якщо ваш холодильник видає звуки під час роботи – це нормальне явище. Однак іноді різкий стукіт або клацання лякають та насторожують. Чому стукає холодильник і що з цим робити – читайте в матеріалі.

Насправді причин стукання може бути безліч. Навіть новий холодильник може видавати такі звуки перші 3-5 днів. Це нормально.

Однак якщо такі звуки виникають під час роботи старого холодильника, потрібно його оглянути і перевірити, чи справно він працює і чи не торкається розташованих поряд меблів. Варто зазначити, що техніку потрібно розташовувати на 10-15 см одна від одної.

Зараз дивляться Чому стукає холодильник: основні причини Погано зачиняються дверцята. Коли вони погано прилягають до холодильника, ви можете чути стукіт. Аби усунути проблему, потрібно підкласти у дверцята папір (наприклад, газету). Також можна замінити тріснуту гуму. Холодильник неправильно стоїть. Якщо ніжки стоять не так, як потрібно, треба їх покрутити в різні боки і підставити щось тверде. Холодильник повинен стояти рівно. Неправильно розміщені продукти. Якщо поруч із каструлями стоять банки, вони можуть стукати одна об одну. Температура. Поставте правильний режим для морозилки і холодильника. Неправильно розміщенні внутрішні елементи. Якщо полички некоректно розміщені, усуньте цю проблему самостійно. Щось потрапило в систему охолодження. В такому випадку потрібно викликати майстра. Потрапити предмет може в тому випадку, якщо ви щось кладете на дах холодильника (наприклад, монети, серветки тощо). Стукає компресор приладу. Це серце холодильника, тому ігнорувати шум у цій частині не варто. Краще одразу викличте спеціаліста. Неправильне закріплення мотора або провисання на підвісках. В такому разі холодильник стукає після вимкнення. Майстер повинен демонтувати конденсатор, відкрутити кріпильні гвинти й усунути проблему. Майстра також потрібно викликати, коли ви чуєте не стукіт, а радше клацання у терморегуляторі. Якщо холодильник при цьому сам вмикається і вимикається – він зламався. Як уникнути шуму та стукання Правильно встановіть холодильник, аби він стояв рівно і подалі від батарей та сонячних променів.

Правильно встановіть полиці та покладіть їжу.

Стежте за режимом холодильника.

Розморожуйте його вчасно. Не чекайте великих наростів та бурульок.

Якщо холодильник видає стукання постійно, краще викличте майстра. Читайте також: Як швидко прибрати запах з холодильника – народні та спеціальні засоби

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