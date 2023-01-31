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Почему стучит холодильник: причины и методы устранения

31 января 2023, 16:10
Анна Голишевская Редактор сайта
Холодильник
Источник: Unsplash

Если ваш холодильник издает звуки при работе – это нормальное явление. Однако иногда резкий стук или щелчок пугают и настораживают. Почему стучит холодильник и что с этим делать — читайте в материале.

На самом деле причин стучания может быть множество. Даже новый холодильник может издавать такие звуки в первые 3-5 дней. Это нормально.

Однако если такие звуки возникают во время работы старого холодильника, нужно его осмотреть и проверить, исправно ли он работает и не касается ли расположенной рядом мебели. Следует отметить, что технику нужно располагать на 10-15 см друг от друга.

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Почему стучит холодильник: основные причины

  1. Плохо закрывается дверца. Когда она плохо прилегает к холодильнику, вы можете слышать стук. Чтобы устранить проблему, нужно подложить в дверцу бумагу (например, газету). Также можно заменить треснувшую резину.
  2. Холодильник стоит неправильно. Если ножки стоят не так, как нужно, рекомедуется их покрутить в разные стороны и подставить что-нибудь твердое. Холодильник должен стоять ровно.
  3. Неправильно размещены продукты. Если рядом с кастрюлями стоят банки, они могут стучать друг о друга.
  4. Температура. Установите правильный режим для морозилки и холодильника.
  5. Неправильно размещены внутренние элементы. Если полочки некорректно размещены, устраните проблему самостоятельно.
  6. Что-то попало в систему охлаждения. В таком случае нужно вызвать мастера. Попасть предмет может в том случае, если вы что-то кладете на крышу холодильника (например, монеты, салфетки и т. п.).
  7. Стучит компрессор прибора. Это сердце холодильника, поэтому игнорировать шум в этой части не стоит. Лучше сразу вызовите специалиста.
  8. Неправильное закрепление двигателя или провисание на подвесках. В таком случае холодильник стучит после выключения. Мастер должен демонтировать конденсатор, открутить крепежные винты и устранить проблему.
  9. Мастера также нужно вызвать, когда вы слышите не стук, а скорее щелчок в терморегуляторе. Если холодильник при этом сам включается и выключается – он сломался.

Как избежать шума и стука

  • Правильно установите холодильник, чтобы он стоял ровно и подальше от батарей и солнечных лучей.
  • Правильно установите полки и положите еду.
  • Следите за режимом холодильника.
  • Размораживайте его вовремя. Не ждите больших наростов и сосулек.
  • Если холодильник выдает стук постоянно, лучше вызовите мастера.
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