Газовий лічильник – це спеціальний прилад, призначений для вимірювання та відображення кількості газу, що проходить через нього.

Лічильнику газу необхідно обов’язково перевіряти один раз на два чи вісім років. Інтервал між перевірками залежить від типу лічильника та виробника.

Трапляються випадки, коли лічильник починає дивно працювати, наприклад, зʼявляються незрозумілі звуки під час роботи. У такому випадку важливо зрозуміти причину скрипу чи стукання газового лічильника та, за потреби, замінити його!

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Факти ICTV дізнавалися, чому стукає газовий лічильник та як виправити проблему.

Стукає газовий лічильник: причини

Якщо ваш газовий лічильник почав видавати нехарактерні звуки, спершу потрібно зʼясувати якого виду лічильник встановлений вашій оселі.

Річ у тім, що деякі види газових лічильників дійсно сильно шумлять при роботі, наприклад, мембранні або ротаційні.

Наприклад, всередині мембранних розташовується дві камери, газ по черзі розтягує кожну з них, приводячи в дію шток, з’єднаний з маятником в циферблаті.

Ротаційні прилади обліку складаються з обертових роторів, які приводить в дію газ, що проходить через пристрій.

Відповідно, такі лічильники дійсно можуть скрипіти, стукати чи шипіти при роботі. Якщо дивний шум вас насторожує, зверніться до професіоналів, які оглянуть лічильник та зʼясують джерело звуку. Можливо прилад потрібно буде замінити.

Найпоширеніші причини стукоту лічильник:

бруд та сторонні предмети;

особливості конструкції;

проблем зі щільністю з’єднань, герметичністю;

старість самого лічильника.

Так, причиною стукоту газового лічильника можуть бути сторонні предмети всередину корпуса. Наприклад, це можуть бути різні комахи, зайвий бруд, пил тощо.

Під час вібрації самого лічильника, зайві предмети у корпусі будуть видавати неприємний звук. До речі, це може бути не лише стукіт, а й скрип чи шипіння.

Аби впоратись з проблемою, необхідно викликати співробітників газової служби, які знімуть прилад та проведуть чищення.

Порушена герметичність корпусу – ще одна причина шуму лічильника. Найчастіше скрип чи стукіт виходить з боку потоку газу. Самостійно оцінити герметичність конструкції ви не зможете, це повинен робити лише фахівець!

Якщо розгерметизація сталася біля циферблата, потрібна термінова заміна пристрою. Такий лічильник невірно веде підрахунок, в результаті ви сплатите велику суму за газ.

Ще одна причина – старість самого лічильника. Хоч термін служби цих приладів становить понад 20 років, деякі моделі при роботі зношуються швидше.

До речі, перевірити це дуже просто. Необхідно просто відключити роботу газових приладів та прислухатись до лічильника. Якщо шум залишається, значить лічильник вже старенький та потребує заміни!

Памʼятайте, про будь-які несправності свого газового лічильника необхідно відразу повідомити в газову компанію. Не варто виконувати ремонт або заміну газового обладнання самостійно. Усі лічильники газу при випуску з заводу проходять налаштування та перевірку.

Також на кожен прилад чіпляють внутрішню пломбу, а газова служба додатково встановлює власну пломбу після будь-яких робіт із лічильником.

Якщо ви самостійно будете лагодити лічильник, під час наступної планової перевірки, вам загрожують великі штрафи від газової компанії!