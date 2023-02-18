Газовый счетчик — это специальный прибор, предназначенный для измерения и отображения количества газа, проходящего через него.

Счетчику газа необходимо обязательно проверять один раз в два или восемь лет. Интервал между проверками зависит от типа счетчика и производителя.

Бывают случаи, когда счетчик начинает странно работать, например, появляются непонятные звуки во время работы.В таком случае важно понять причину скрипа или стука газового счетчика и, при необходимости, заменить его!

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Факты ICTV узнавали, почему стучит газовый счетчик и как исправить проблему.

Стучит газовый счетчик: причины

Если ваш газовый счетчик начал издавать нехарактерные звуки, сперва нужно выяснить какого вида счетчик установлен вашему жилищу.

Дело в том, что некоторые виды газовых счетчиков действительно сильно шумят при работе, например, мембранные или ротационные.

Внутри мембранных есть две камеры, газ по очереди растягивает каждую из них, приводя в действие шток, соединенный с маятником в циферблате.

А ротационные приборы состоят из вращающихся роторов, которые приводят в действие газ проходит через устройство.

Соответственно, такие счетчики могут скрипеть, стучать или шипеть при работе. Если странный шум вас настораживает, обратитесь к профессионалам, которые осмотрят счетчик и выяснят источник звука. Возможно прибор нужно будет заменить.

Самые распространенные причины стука счетчик:

грязь и посторонние предметы;

особенности конструкции;

проблем с плотностью соединений, герметичностью;

старость самого счетчика.

Да, причиной стука газового счетчика могут быть посторонние предметы внутрь корпуса. Например, различные насекомые, лишняя грязь, пыль и тому подобное.

Во время вибрации самого счетчика, лишние предметы в корпусе будут издавать неприятный звук. Кстати, это может быть не только стук, но скрип или шипение.

Чтобы справиться с проблемой, необходимо вызвать сотрудников газовой службы, которые снимут прибор и проведут чистку.

Нарушенная герметичность корпуса — еще одна причина шума счетчика. Чаще всего скрип или стук исходит со стороны потока газа. Самостоятельно оценить герметичность конструкции вы не сможете, это должен делать лишь специалист!

Если разгерметизация произошла возле циферблата, требуется срочная замена устройства. Такой счетчик неверно ведет подсчет, в результате вы оплатите крупную сумму за газ.

Еще одна причина — старость самого счетчика. Хоть срок службы этих приборов составляет более 20 лет, некоторые модели при работе изнашиваются быстрее.

Кстати, проверить это очень просто. Необходимо просто отключить работу газовых приборов и прислушаться к счетчику. Если шум остается, значит счетчик уже старенький и нуждается в замене!

Помните, о любых неисправностях своего газового счетчика необходимо сразу сообщить в газовую компанию. Не стоит выполнять ремонт или замену газового оборудования самостоятельно. Все счетчики газа при выпуске с завода проходят настройку и проверку.

Также на каждый прибор цепляют внутреннюю пломбу, а газовая служба дополнительно устанавливает собственную пломбу после любых работ со счетчиком.

Если вы самостоятельно будете чинить счетчик, во время следующей плановой проверки, вам грозят большие штрафы от газовой компании!