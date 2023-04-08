Чому не можна викидати кавову гущу в раковину

Кава – один з найпопулярніших напоїв у світі. Одні смакують її у закладах, інші – готують напій вдома за допомогою гейзерних чи крапельних кавоварок, турок чи кавомашин.

Люди, які готують заварну каву вдома, постійно стикають з проблемою – куди викидати кавову гущу? Найперше, що спадає на думку, вилити її у кухонну раковину.

Факти ICTV дізнавалися, чому не можна викидати кавову гущу у раковину та до яких проблем можуть призвести такі дії.

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Чому не варто викидати кавову гущу в раковину

Гуща від кави – це осад, який залишається в турці або фільтрі після приготування напою.

Насправді кавова гуща є однією з найголовніших причин засмічення та пошкодження труб на кухні. Річ у тім, що вода не розчиняє мелену каву, тому увесь осад від кави, який ви змиваєте в раковину, поступово осідає на стінках.

Кавова гуща містить багато органічних речовин, які прилипають до стінок труб та з часом згущуються, утворюючи засмічення.

Якщо постійно викидати гущу в раковину, це може призвести до засмічення водостічних труб і каналізаційних систем. А з такими проблемами зможе впоратись лише якісний сантехнік.

До речі, кавова гуща не єдина причина засмічення кухонної сантехніки. Ще в раковину заборонено викидати:

гарячий жир, масло та олію – остигаючи, вони тверднуть та утворюють “пробки” в каналізації;

– остигаючи, вони тверднуть та утворюють “пробки” в каналізації; борошно та тісто – при контакті з водою вони набухають, утворюючи засмічення в трубах;

– при контакті з водою вони набухають, утворюючи засмічення в трубах; залишки після альгінатних масок для обличчя . Альгінатні – це ті маски, які під час змивання залишають невеликі шматочки, тобто вони повністю не розчиняються у воді;

. Альгінатні – це ті маски, які під час змивання залишають невеликі шматочки, тобто вони повністю не розчиняються у воді; насіння і кісточки від фруктів – накопичуючись, створюють засмічення, тому краще відправляти їх у відро;

– накопичуючись, створюють засмічення, тому краще відправляти їх у відро; шкарлупа від яєць – навіть крихітні залишки в раковині можуть утримувати велику кількість харчових відходів. В результаті, в трубах утворюється “пробка”;

– навіть крихітні залишки в раковині можуть утримувати велику кількість харчових відходів. В результаті, в трубах утворюється “пробка”; залишки їжі (макарони, рис, сир тощо) – вони не розчиняються та забивають каналізацію.

Тому, аби ваша раковина не забивалася та не виникали проблеми з кухонною сантехнікою, радимо слідкувати за тим, що потрапляє у вашу раковину!

Куди викидати кавову гущу

Найкраще місце – сміттєве відро! Також ви можете купити спеціальну місткість для зберігання кавової гущі та складати відходи в неї.

Ще можна змивати гущу в туалет. Завдяки сильному потоку води, вона не зможе прилипнути до стінок труб.

Крім того, осад від кави можна використовувати як добриво для рослин або як скраб для шкіри. Тому поставте на кухні спеціальну тарілочку, куди будете складати гущу від кави.

Якщо плануєте використовувати її в якості добрива – гущу потрібно буде висушити, аби вона не покрилася цвіллю. Для цього розстеліть на підвіконні газетку та висипте усю гущу, рівномірно розподіливши.

Коли кавовий осад висохне, пересипте його у пакетик.

А любителі домашніх скрабів для тіла, можуть поєднати залишки гущі із сіллю та цукром, додати трішки олії, усе ретельно перемішати та сміливо наносити на тіло!