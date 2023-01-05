У сучасному світі важко уявити свій день без горнятка гарячої кави. Вона допомогає прокинутись зранку та заряджає енергією на увесь день.
Як варити каву в гейзерній кавоварці, читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.
Будова гейзерної кавоварки та принцип роботи
Якщо ви вперше користуєтесь таким кавником, слід знати, як влаштована контрукція гейзерної кавоварки.
Вона складається з п'яти основних частин:
- Нижній резервуар для води.
- Лійка-фільтр.
- Гумова прокладка-ущільнювач.
- Фільтр-сито.
- Верхня місткість з металевою трубкою для готової кави.
Всі детальні вкручуються одна за одною.
Загалом, гейзерна кавоварка отримала свою назву не просто так. В основі її роботи лежить простий фізичний процес – дія тиску пари. Схожий процес відбувається під час виверження гейзерів.
Коли ми ставимо гейзерну кавоварку на вогонь, вода в нижній місткості закипає. Відповідно, там утворюється пара та тиск. Цей тиск виштовхує гарячу воду через фільтр (де знаходиться мелена кава).
Під час цього процесу мелена кава вариться та виходить через трубку у верхню частину кавоварки, де на вас чекає ароматний напій.
КРОК 1. Варимо каву в гейзерній кавоварці
Насправді усе елементарно та просто. Спершу вам необхідно розкрутити усі пʼять деталей кавоварки.
У нижній відсік наливаєте воду.
Зверніть увагу, що на бічній стінці нижньої частини є запобіжний клапан. Він слугує певною позначкою для води (наливати рідину варто до цього рівня). Якщо води буде більше, то під час приготування кави в кавоварці залишиться вода.
КРОК 2. Засипаємо мелену каву
Тепер візьміть лійку-фільтр та насипте в неї меленої кави.
Закрутіть фільтр у нижню частину гейзерної кавоварки.
КРОК 3. Закручуємо інші деталі кавоварки
Коли лійка-фільтр вже стоїть на своєму місці, закрутіть інші деталі гейзерної кавоварки: прокладку-ущільнювач, фільтр-сито та верхню місткість з металевою трубкою для готової кави.
КРОК 4. Ставимо кавоварку на вогонь
Коли гейзерний кавник буде заправлений, поставте його на невеликий вогонь та чекайте на смачний напій.
Перед тим, як ставити кавоварку на плиту, упевніться, що ваша модель кавника підходить для таких варильних поверхонь. Якщо ви використовуєте газову плиту, переконайтеся, що вогонь не палить корпус та не нагріває ручку.
Головне у користуванні гейзерною кавоваркою – обережність та не залишати її на плиті без нагляду.
Як приготувати смачну каву – секрети
Здається, що усе дуже просто та зрозуміло: наливаєш води, додає кави та ставиш на вогонь. Проте є певні секрети, які допоможуть приготувати найсмачнішу каву.
По-перше, слід дотримуватися пропорції. На одну чашку кави вам потрібно залити 200 мл води та додати 16 г меленої кави.
По-друге, наливайте у кавоварку не холодну, а теплу воду. Це допоможе позбутися гіркоти.
По-третє, увімкніть уяву та додайте до кави спецій. Це може бути кориця, перець чи сіль. Спеції можна додати як в процесі приготування, так і в готову каву.
Також важливо стежити за кавою, поки вона на плиті. Не доводьте процес приготування до шипіння кавника – цей звук означає, що вся вода вже пішла з нижнього резервуара.
Коли кавоварка почне булькотіти, вимкніть вогонь та залиште каву на кілька хвилин. Так ви вбережете напій від перегріву та появи надмірної гіркоти.