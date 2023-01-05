Будова гейзерної кавоварки та принцип роботи

Якщо ви вперше користуєтесь таким кавником, слід знати, як влаштована контрукція гейзерної кавоварки.

Вона складається з п'яти основних частин:

Нижній резервуар для води. Лійка-фільтр. Гумова прокладка-ущільнювач. Фільтр-сито. Верхня місткість з металевою трубкою для готової кави.

Всі детальні вкручуються одна за одною.

Загалом, гейзерна кавоварка отримала свою назву не просто так. В основі її роботи лежить простий фізичний процес – дія тиску пари. Схожий процес відбувається під час виверження гейзерів.

Коли ми ставимо гейзерну кавоварку на вогонь, вода в нижній місткості закипає. Відповідно, там утворюється пара та тиск. Цей тиск виштовхує гарячу воду через фільтр (де знаходиться мелена кава).

Під час цього процесу мелена кава вариться та виходить через трубку у верхню частину кавоварки, де на вас чекає ароматний напій.