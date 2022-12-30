Будь-який посуд потрібно регулярно чистити, особливо той, який нагріває рідини: чайники, кавоварки, каструлі тощо.

Особливий догляд потрібно приділяти кавоваркам (гейзерним, крапельним чи туркам). Якщо каву ви готуєте часто, на посуді зʼявляється накип та неприємні плями.

Тому Факти ICTV дізналися, як почистити крапельну кавоварку від накипу.

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Чистимо крапельну кавоварку від накипу

Накип порушує роботу приладу, тому будь-якій господині варто знати, як почистити крапельну кавоварку. Крім того, цей процес не займає багато часу.

Очистити кавоварку від накипу допоможуть як спеціальні хімічні засоби, так і домашні способи.

Оцет

Аби позбутися накипу, вам знадобиться 9% столовий оцет, розведений з водою у співвідношенні 1:2.

Отриману суміш залийте в резервуар так, аби він був повністю заповнений оцтовим розчином. Далі увімкніть крапельну кавоварку до половини циклу заварювання та вимкніть після того, як контейнер для кави наповниться на 50%.

Залиште прилад на 60-70 хв. Після завершіть цикл заварювання. Злийте оцтовий розчин, залийте в кавоварку звичайну воду та запустіть заварювання.

Якщо після повного циклу очищення накип все одно залишився, повторіть процедуру ще раз!

Лимонна кислота

Лимонна кислота допоможе швидко та ефективно позбутися накипу на вашій кавоварці:

Промийте ситечко теплою водою та встановіть його на місце. Приготуйте розчин: в окрему миску вилийте чотири склянки чистої води та додайте туди 30 грамів лимонної кислоти. Залийте готовий розчин в резервуар крапельної кавоварки. Суміш має дістати до максимальної позначки на кавоварці. Увімкніть пристрій на 10 хв. Залиште кавоварку на 30 хв. та повторіть процедуру. Коли весь розчин перетече в глечик для готової кави, можна зливати лимонну кислоту. Пропустіть через крапельну кавоварку чисту воду для видалення кислоти та залишків накипу.

Якщо на фільтрі кавоварки залишився накип, знову приготуйте лимонний розчин та опустіть в нього фільтр. Тримайте його там 60 хв, а потім промийте звичайною водою.

Щоденне очищення кавоварки

Якщо ви кавоман та випиваєте за день кілька чашок цього напою, догляд за вашою кавоваркою має бути регулярним.

Крім того, щоденний догляд запобігатиме появі накипу, розповсюдженню бактерій та цвілі.

Розберіть капсульну кавоварку та зніміть усі елементи. Деталі, які ви зняли, опустіть у теплу воду та промийте губкою. Потім помийте їх під звичайною проточною водою. Далі протріть кавоварку ззовні за допомогою губки, очистьте усі підставки. Залишки води чи мийних засобів витріть вологою ганчіркою. Покладіть усі деталі на сухий рушник та залиште до повного висихання. Коли усе висохне, зберіть електроприлад.

Таке очищення дозволить підтримувати крапельну кавоварку у чистоті та уникнути вапняного накипу.