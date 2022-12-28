Ідеальний ранок важко уявити без чашки свіжої та гарячої кави.

Сьогодні існує безліч способів зварити каву в домашніх умовах. За допомогою кавомашини, турки чи просто залити розчинний напій гарячою водою. Втім, найпопулярніший варіант – це гейзерна кавоварка або мока.

Як почистити алюмінієву гейзерну кавоварку в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

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Чистимо брудну алюмінієву гейзерну кавоварку

Перш за все, такий прилад не можна мити в посудомийній машині. Алюмінієвий посуд доволі вибагливий, тому після посудомийки на вашій кавоварці зʼявляться дрібні подряпини, а це негативно вплине на процес приготування напою.

Крім того, алюмінієва гейзерна кавоварка не любить хімічних мийних засобів, вони також негативно впливають на покриття та зовнішній вигляд посуду.

Процес миття слід починати після того, як ви заварите собі каву:

Коли гейзерна кавоварка повністю охолоне, розберіть її та почистіть від кавової гущі. Промийте кожну частину кавоварки теплою водою, видаляючи всі залишки кави. Ретельно висушіть кожну частину, зніміть гумову прокладку та помийте її. Після повного висихання усіх частин, зберіть кавоварку.

Такий спосіб очищення варто робити щодня або навіть кілька разів на день (після кожної чашки кави).

Як позбутися від накипу

Якщо ви помітили, що всередині кавоварки почав утворюватися накип, слід скористатися народними методами очищення.

Вам знадобиться:

оцет – 1 ст. л;

лимонна кислота – 1 ст. л;

вода.

Далі усе просто:

Наповніть нижню камеру кавоварки водою. Рівень води має діставати до кошика кавового фільтра.

Додайте туди оцет та лимонний сік.

Усе ретельно перемішайте.

Залиште кавоварку у такому стані на 2-4 год. За цей час розчин має повністю розщепити накопичений кальцій (тобто накип).

Після закінчення часу злийте трішки розчину та поставте кавоварку на вогонь. Варіть розчин кілька хвилин.

Зніміть гейзерну кавоварку з вогню та дайте їй постояти.

Коли вона охолоне, ретельно промийте кожну частину та витріть кавоварку. Деталі кавоварки розкладіть окремо на чистий рушник, поки вони повністю не висохнуть.

Коли все висохне, зберіть кавоварку.

Очищаємо алюмінієву гейзерну кавоварку ззовні

Якщо на вашій кавоварці присутні чорні сліди від взаємодії з вогнем та залишками кави, користуйтесь таким способом очищення.

В окремій мисці зʼєднайте 3 ст. л. гірчичного порошку, солі та оцту. Ретельно перемішайте інгредієнти. Візьміть мʼяку губку та натріть алюмінієву кавоварку. Залиште засіб на 15 хв. Після закінчення часу помийте кавоварку теплою водою та насухо витріть.

Після такої маски ваша кавоварка буде блищати як нова копійка.